Aυτές είναι οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια

Τα μάτια μας μάς βοηθούν να βλέπουμε και να κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας — κι όμως, συχνά τα παραμελούμε. Ειδικά σήμερα, που περνάμε ώρες μπροστά σε οθόνες, είναι σημαντικό να τους δίνουμε την προσοχή που τους αξίζει. Εκτός από την ξεκούραση και την αποφυγή έντονου φωτισμού, η σωστή διατροφή μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο στην υγεία των ματιών μας.

Πολλές τροφές, πέρα από τα κλασικά καρότα, περιέχουν θρεπτικά συστατικά όπως αντιοξειδωτικά (β-καροτένιο), καλά λιπαρά, βιταμίνες A, C και E, και μέταλλα όπως ο ψευδάργυρος — όλα χρήσιμα για να προλάβεις ή να καθυστερήσεις παθήσεις όπως καταρράκτη, γλαύκωμα, ξηροφθαλμία και εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Δες 10 τροφές που αξίζει να εντάξεις στο εβδομαδιαίο σου μενού:

1. Γλυκοπατάτες

Πλούσιες σε β-καροτένιο, οι γλυκοπατάτες είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης A, βασικής για την υγεία του κερατοειδούς. Δοκίμασέ τες ψητές με λίγο ελαιόλαδο και δεντρολίβανο ή σε βελουτέ σούπα με καρότο και κουρκουμά.

2. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Σπανάκι, λαχανίδα, μαρούλι και σέσκουλα περιέχουν λουτεΐνη και ζεαξανθίνη – δύο ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν από το μπλε φως και καθυστερούν τη γήρανση των ματιών. Βάλ’ τα σε σαλάτες, μαγείρεψέ τα στον ατμό ή σοτάρισέ τα ελαφρώς.

3. Αυγά

Ο κρόκος περιέχει λουτεΐνη και Ω-3, που βοηθούν κατά της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Φτιάξε αυγά για πρωινό ή δοκίμασέ τα τηγανητά σε σάλτσα ντομάτας (τύπου shakshuka).

4. Σολομός

Πλούσιος σε Ω-3 λιπαρά που βοηθούν στη λίπανση των ματιών και μειώνουν το αίσθημα ξηρότητας. Απόλαυσέ τον ψητό, στον ατμό ή σε sashimi.

5. Αμύγδαλα

Γεμάτα βιταμίνη E, που προστατεύει τα κύτταρα από την οξείδωση. Φάε τα ως σνακ ή πρόσθεσέ τα σε γιαούρτι, σαλάτες και σούπες.

6. Μύρτιλα (Blueberries)

Πλούσια σε ανθοκυανίνες, που ενισχύουν την κυκλοφορία στο μάτι και βοηθούν στην όραση τη νύχτα. Βάλ’ τα σε smoothies, γιαούρτι ή επιδόρπια.

7. Πιπεριές

Έχουν πολλά αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C. Φάε τις ωμές με χούμους ή γουακαμόλε για να διατηρήσεις όλα τα θρεπτικά τους στοιχεία.

8. Μαύρη σοκολάτα

Αν έχει πάνω από 70% κακάο, είναι γεμάτη φλαβονοειδή που ενισχύουν την κυκλοφορία στο μάτι. Ένα κομματάκι την ημέρα αρκεί!

9. Στρείδια

Ο ψευδάργυρος που περιέχουν προστατεύει τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Αν δεν σου αρέσουν, μπορείς να πάρεις ψευδάργυρο και από θαλασσινά, κρέας, όσπρια ή ξηρούς καρπούς.

10. Μαϊντανός

Μικρός αλλά θαυματουργός! Περιέχει λουτεΐνη και β-καροτένιο που αυξάνουν την πυκνότητα της ωχράς κηλίδας. Ρίξ’ τον παντού – σε σαλάτες, σούπες, ψάρια και smoothies.

