Aυτές είναι οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια

Δες 10 τροφές που αξίζει να εντάξεις στο εβδομαδιαίο σου μενού:

Fitness
Πρώτη Δημοσίευση: 19.09.25, 11:34
Οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια
Τα μάτια μας μάς βοηθούν να βλέπουμε και να κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας — κι όμως, συχνά τα παραμελούμε. Ειδικά σήμερα, που περνάμε ώρες μπροστά σε οθόνες, είναι σημαντικό να τους δίνουμε την προσοχή που τους αξίζει. Εκτός από την ξεκούραση και την αποφυγή έντονου φωτισμού, η σωστή διατροφή μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο στην υγεία των ματιών μας.

Αυτές είναι οι «μαγικές» τροφές που μειώνουν την ουλίτιδα

Πολλές τροφές, πέρα από τα κλασικά καρότα, περιέχουν θρεπτικά συστατικά όπως αντιοξειδωτικά (β-καροτένιο), καλά λιπαρά, βιταμίνες A, C και E, και μέταλλα όπως ο ψευδάργυρος — όλα χρήσιμα για να προλάβεις ή να καθυστερήσεις παθήσεις όπως καταρράκτη, γλαύκωμα, ξηροφθαλμία και εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Γλυκοπατάτες με ρίγανη/ φωτογραφία από pexels 

Δες 10 τροφές που αξίζει να εντάξεις στο εβδομαδιαίο σου μενού:

1. Γλυκοπατάτες

Πλούσιες σε β-καροτένιο, οι γλυκοπατάτες είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης A, βασικής για την υγεία του κερατοειδούς. Δοκίμασέ τες ψητές με λίγο ελαιόλαδο και δεντρολίβανο ή σε βελουτέ σούπα με καρότο και κουρκουμά.

Aπόλαυσε ένα πιάτο σαλάτα με μαρούλι/ φωτογραφία από pexels 

2. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Σπανάκι, λαχανίδα, μαρούλι και σέσκουλα περιέχουν λουτεΐνη και ζεαξανθίνη – δύο ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν από το μπλε φως και καθυστερούν τη γήρανση των ματιών. Βάλ’ τα σε σαλάτες, μαγείρεψέ τα στον ατμό ή σοτάρισέ τα ελαφρώς.

Προτίμησε αυγό για πρωϊνό/ φωτογραφία από pexels

3. Αυγά

Ο κρόκος περιέχει λουτεΐνη και Ω-3, που βοηθούν κατά της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Φτιάξε αυγά για πρωινό ή δοκίμασέ τα τηγανητά σε σάλτσα ντομάτας (τύπου shakshuka).

Ο σολομός κάνει καλό στα μάτια/ φωτογραφία από pexels 

4. Σολομός

Πλούσιος σε Ω-3 λιπαρά που βοηθούν στη λίπανση των ματιών και μειώνουν το αίσθημα ξηρότητας. Απόλαυσέ τον ψητό, στον ατμό ή σε sashimi.

Aυτές είναι οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια

5. Αμύγδαλα

Γεμάτα βιταμίνη E, που προστατεύει τα κύτταρα από την οξείδωση. Φάε τα ως σνακ ή πρόσθεσέ τα σε γιαούρτι, σαλάτες και σούπες.

Aυτές είναι οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια

6. Μύρτιλα (Blueberries)

Πλούσια σε ανθοκυανίνες, που ενισχύουν την κυκλοφορία στο μάτι και βοηθούν στην όραση τη νύχτα. Βάλ’ τα σε smoothies, γιαούρτι ή επιδόρπια.

Aυτές είναι οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια

7. Πιπεριές

Έχουν πολλά αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C. Φάε τις ωμές με χούμους ή γουακαμόλε για να διατηρήσεις όλα τα θρεπτικά τους στοιχεία.

Aυτές είναι οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια

8. Μαύρη σοκολάτα

Αν έχει πάνω από 70% κακάο, είναι γεμάτη φλαβονοειδή που ενισχύουν την κυκλοφορία στο μάτι. Ένα κομματάκι την ημέρα αρκεί!

Aυτές είναι οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια

9. Στρείδια

Ο ψευδάργυρος που περιέχουν προστατεύει τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Αν δεν σου αρέσουν, μπορείς να πάρεις ψευδάργυρο και από θαλασσινά, κρέας, όσπρια ή ξηρούς καρπούς.

Aυτές είναι οι υγιεινές τροφές που κάνουν καλό και στα μάτια

10. Μαϊντανός

Μικρός αλλά θαυματουργός! Περιέχει λουτεΐνη και β-καροτένιο που αυξάνουν την πυκνότητα της ωχράς κηλίδας. Ρίξ’ τον παντού – σε σαλάτες, σούπες, ψάρια και smoothies.

Συντάκτης: Allyou Team 

Πηγή: allyou.gr

