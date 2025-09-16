Αυτές είναι οι «μαγικές» τροφές που μειώνουν την ουλίτιδα

Έρευνα αποκαλύπτει ότι η μεσογειακή διατροφή συμβάλλει στα υγιή ούλα

16.09.25 , 12:39 Αυτές είναι οι «μαγικές» τροφές που μειώνουν την ουλίτιδα
Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Η σημασία των υγιών ούλων στην οδοντική υγεία / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όσοι ακολουθούν μεσογειακή διατροφή φαίνεται ότι έχουν καλύτερη υγεία των ούλων και χαμηλότερα ποσοστά ουλίτιδας και φλεγμονής, όπως προκύπτει από έρευνα του King's College London, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Periodontology».

Ροδέλαιο: Σύμμαχος ενάντια στην άνοια - Συμβάλλει στην καλή μνήμη

Στην έρευνα αξιολογήθηκαν 200 νοσοκομειακοί ασθενείς στη Βρετανία, για τους οποίους έγιναν οδοντιατρικές εξετάσεις και λήφθηκαν δείγματα αίματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή τους.

Αυτές είναι οι «μαγικές» τροφές που μειώνουν την ουλίτιδα

Έρευνα έδειξε ότι όσοι ακολουθούν μεσογειακή διατροφή φαίνεται ότι έχουν καλύτερη υγεία των ούλων και χαμηλότερα ποσοστά ουλίτιδας /Φωτογραφίες: Unsplash.com

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα, ασθενείς των οποίων η διατροφή ήταν πλούσια σε φυτικά τρόφιμα, όπως:

  • όσπρια
  • λαχανικά
  • φρούτα
  • ελαιόλαδο, εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα διαφόρων φλεγμονωδών δεικτών.

Αυτό το φρούτο βλάπτει το έντερό μας - Τι αποκαλύπτει γιατρός του Χάρβαρντ

Αντίθετα, τα άτομα που δεν ακολουθούσαν μεσογειακή διατροφή έτειναν να έχουν πιο σοβαρή ουλίτιδα, ειδικά αν κατανάλωναν συχνά κόκκινο κρέας. Σε αυτούς οι ερευνητές παρατήρησαν επιπλέον υψηλότερα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών.

Η μεσογειακή διατροφή έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, των νευροεκφυλιστικών διαταραχών και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

