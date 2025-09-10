Ροδέλαιο: Σύμμαχος ενάντια στην άνοια - Συμβάλλει στην καλή μνήμη

Τι έδειξε ιαπωνική έρευνα για το rose oil

Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Έλαιο ροδιού «ασπίδα» κατά της άνοιας / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα έρευνα που διεξήχθη στην Ιαπωνία, έδειξε ότι ένα συγκεκριμένο αιθέριο έλαιο, μπορεί να συμβάλλει στη συγκέντρωση, την καλύτερη μνήμη, ενώ αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο ενάντια στο Αλτσχάιμερ και την άνοια.

Αυτό το φρούτο βλάπτει το έντερό μας - Τι αποκαλύπτει γιατρός του Χάρβαρντ

Ο λόγος για το ροδέλαιο, το οποίο παράγεται από τα άνθη του τριαντάφυλλου και είναι γνωστό για τις αναπλαστικές, ενυδατικές και καταπραϋντικές ιδιότητες, όσον αφορά στην υγεία της επιδερμίδας και του σώματος. 

Ροδέλαιο: Σύμμαχος ενάντια στην άνοια - Συμβάλλει στην καλή μνήμη

Νέα έρευνα που διεξήχθη στην Ιαπωνία, έδειξε ότι το ροδέλαιο, μπορεί να συμβάλλει στη συγκέντρωση, την καλύτερη μνήμη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Στη σχετική έρευνα για τις ευεργητικές ιδιότητες του ροδέλαιου, συμμετείχαν 28 γυναίκες, οι οποίες ψέκαζαν με ροδέλαιο τα ρούχα τους καθημερινά για έναν μήνα, ενώ 22 ακόμη γυναίκες που συμμετείχαν στην ίδια έρευνα τα ψέκαζαν με νερό. Ύστερα από 4 εβδομάδες η μαγνητική τομογραφία (ΜRI scans) των ατόμων που ήταν στο γκρουπ του ροδέλαιου έδειξαν πιο ενεργό τον φαιό ιστό στην περιοχή του εγκεφάλου που συνδέεται με τη μνήμη και τη μάθηση.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο Physiology & Behavior, και είναι η πρώτη έρευνα που αποδεικνύει ότι η μακρά χρήση ροδέλαιου μπορεί να βελτιώσει με φυσικό τρόπο τη λειτουργία και τη δομή του εγκεφάλου. 

Όπως εξήγησαν οι συγγραφείς της μελέτης: «Αυτή η έρευνα είναι η πρώτη που δείχνει ότι όσοι εισπνέουν ροδέλαιο στην καθημερινότητά τους βελτιώνουν τη μνήμη και τη μάθηση».

Οι ειδικοί υγείας είναι της άποψης ότι η χρήση ροδέλαιου μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά ενάντια στην άνοια ή το Αλτσχάιμερ.

Ροδέλαιο: Σύμμαχος ενάντια στην άνοια - Συμβάλλει στην καλή μνήμη

Tο ροδέλαιο παράγεται από τα άνθη του τριαντάφυλλου και είναι γνωστό για τις αναπλαστικές, ενυδατικές και καταπραϋντικές ιδιότητεςQuizzes όσον αφορά στην επιδερμίδα και το σώμα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τι είναι το ροδέλαιο - πού χρησιμοποιείται και τι προσφέρει

Το ροδέλαιο (rose oil) είναι ένα πολύτιμο αιθέριο έλαιο που χρησιμοποιείται κυρίως στην επιδερμίδα και το σώμα, ενώ η χρήση του είναι ευρέως γνωστή στην αρωματοποιία, την κοσμετολογία και την αρωματοθεραπεία. Το ροδέλαιο, είναι πλούσιο σε βιταμίνες (όπως C, B, E, K) και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Ψυχολόγος αποκαλύπτει τα σημάδια αυτισμού σε ενήλικες

Ευεργητικές ιδιότητες του ροδέλαιου

  • Επιδερμίδα: Συμβάλλει στην ανανέωση των κυττάρων, μειώνει τις ρυτίδες, ενυδατώνει και μαλακώνει το δέρμα, και βελτιώνει την υφή του. 
  • Αρωματοθεραπεία: Χρησιμοποιείται για τις αντικαταθλιπτικές και ηρεμιστικές του ιδιότητες, προκαλώντας ευφορία, καλή διάθεση και αρμονία, ενώ μαλακώνει τη συναισθηματική ένταση. 
  • Αρωματοποιία: Είναι ένα από τα πιο πολύτιμα και ακριβά φυσικά υλικά για τη δημιουργία αρωμάτων. 

Ροδέλαιο: Σύμμαχος ενάντια στην άνοια - Συμβάλλει στην καλή μνήμη

Στην αρωμαροποιία το ροδέλαιο είναι ένα από τα πιο πολύτιμα και ακριβά φυσικά υλικά για τη δημιουργία αρωμάτων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα χαρακτηριστικά του ροδέλαιου

Το ροδέλαιο προέρχεται από την έγχυση ροδοπέταλων σε λάδι ελιάς ψυχρής έκθλιψης και είναι πλούσιο σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και απαραίτητα λιπαρά οξέα.

  • Περιέχει περίπου 500 πολύτιμα ενεργά συστατικά, όπως βιταμίνες και λιπαρά οξέα. 
  • Απορροφάται εύκολα από το δέρμα και θεωρείται ιδανικό για την αντιμετώπιση της πρόωρης γήρανσης. 
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «ελιξίριο» για την περιποίηση του προσώπου και του σώματος. 
