Ψυχολόγος αποκαλύπτει τα σημάδια αυτισμού σε ενήλικες

Ο φοιτητής Γ. Τριανταφύλλου βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού: Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει / Βίντεο «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Κορυφαία ψυχολόγος αποκάλυψε σημάδια αυτισμού, τα οποία μπορούμε να συναντήσουμε σε ενήλικες. Μάλιστα, έρευνα που διεξήχθη στο King's College του Λονδίνου, έδειξε ότι 9 στους 10 ενήλικες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν έχουν διαγωστεί από ειδικό.

Όπως υποστηρίζει η δρ Λίσα Γουίλιαμς, κλινική ψυχολόγος και ιδρύτρια του διαγνωστικού κέντρου Autism Service, τα σημάδια του αυτισμού σε ενήλικες εστιάζουν σε δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, επαναλαμβανόμενα ενδιαφέροντα και συμπεριφορές, καθώς και προβλήματα στην επικοινωνία.

Τα σημάδια αυτισμού σε ενήλικες

Η η δρ Λίσα Γουίλιαμς αναφέρθηκε στις ενδείξεις ενήλικων ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, σχολιάζοντας ότι: «Οι ενήλικες με αυτισμό, δημιουργούν συγκεκριμένες ρουτίνες, στις οποίες νιώθουν ασφάλεια και εάν αυτή η ρουτίνα διαταραχθεί με κάποιον τρόπο, τότε εκδηλώνουν υπερβολικό στρες, ίσως και θυμό, ενώ αδυνατούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε αλλαγή της καθημερινότητάς τους».

Ένα άλλο σημάδι είναι η δυσκολία στην αποκωδικοποίηση κοινωνικών ενδείξεων στο εργασιακό περιβάλλον. «Οι ενήλικες με αυτισμό συνήθως σκέφτονται διαφορετικά από τους νευροτυπικούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν δυσκολία στην αποκωδικοποίηση κοινωνικών ενδείξεων (μη λεκτικά σήματα, γλώσσα του σώματος, εκφράσεις του προσώπου, τόνος φωνής). Επιπρόσθετα, εμφανίζουν δυσκολία και στην κατανόηση της μη κυριολεκτικής γλώσσας (σαρκασμός, ιδιωματισμοί ή άλλα σχημάτα λόγου)», εξηγεί η δρ Λίσα Γουίλιαμς.

Οι ενήλικες με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες στις έκφραση συναισθημάτων ή στη διαδικασία του φλερτ / Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα παραπάνω, όπως υποστηρίζει η Γουίλιαμς «οι ενήλικες που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού νιώθουν "έξω από τα νερά τους", ενώ χρειάζονται αρκετό χρόνο για να διαχειριστούν την κοινωνική αλληλεπίδραση, ακόμη και εάν έχουν πολυετή εμπειρία».

Αλλά ακόμη και στις ρομαντικές διαπροσωπικές σχέσεις, οι ενήλικες με αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες στις έκφραση συναισθημάτων ή στη διαδικασία του φλερτ. Η δρ Λίσα Γουίλιαμς έχει συναντήσει ενήλικες που νιώθουν άβολα με τη φυσική επαφή και προτιμούν να ζουν μόνοι τους, από το συζούν με κάποιον σύντροφο. Όπως εξηγεί: «Προτιμούν τις σχέσεις όπου ο σύντροφός τους κατανοεί τις ανάγκες τους, επικοινωνούν ανοιχτά μαζί τους και είναι διατεθειμένοι να προσαρμοστούν στους δικούς τους κανόνες δέσμευσης».

Ένας ακόμη τομέας που μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολία στο να διαχειριστούν οι ενήλικες με αυτισμό, είναι «μία μετακόμιση, εργασία σε νέο περιβάλλον ή η προσαρμογή τους σε μία νέα τεχνολογία».

Οι ενήλικες με αυτισμό αδυνατούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε αλλαγή της καθημερινότητάς τους / Φωτογραφία: Unsplash.com

Υπάρχουν, επίσης, ενήλικες οι οποίοι τείνουν να «δένονται» με συγκεκριμένα αντικείμενα ή χόμπι στα οποία αναφέρονται συνεχώς. Αυτή η έντονη ενασχόληση, η υπερβολική εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα ή δραστηριότητες και η εμμονή με συγκεκριμένα αντικείμενα, ίσως είναι σημάδια ότι το άτομο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Πώς αξιολογεί ένας ψυχολόγος τον ενήλικα με αυτισμό

Ένας ψυχολόγος θα αξιολογήσει αυτές τις συμπεριφορές, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και την ανάπτυξη του ατόμου, για να κάνει μια σωστή διάγνωση.

Η αξιολόγηση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητά του και θα τον κατευθύνει ώστε να έχει μία όσο το δυνατόν απροβλημάτιστη και άνετη καθημερινότητα.