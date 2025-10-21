Διονύσης Σαββόπουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από μια δύσκολη μάχη που έδινε με τον καρκίνο στον πνεύμονα από το 2021.

Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο “Υγεία” σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, που στάθηκε διακριτικά και αθόρυβα δίπλα του μέχρι το τέλος.

Μόλις πέντε μήνες πριν, τον περασμένο Μάιο, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε κάνει μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, στο Μουσείο Μπενάκη, για την προβολή του ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη «Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος με τη σύζυγό του, Άσπα

Στο πλευρό του βρισκόταν, όπως πάντα, η αγαπημένη του σύζυγος Άσπα Σαββοπούλου, με την οποία μοιράστηκε μια ζωή γεμάτη αγάπη, δημιουργία και αλληλοστήριξη.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν παντρεμένος με τη σύζυγό του 60 χρόνια και είχαν αποκτήσει μαζί δυο γιους, τον Ρωμανό και τον Κορνήλιο.

Στην αυτοβιογραφία του, ο σπουδαίος καλλιτέχνης είχε μιλήσει τρυφερά για τη σχέση τους:

«Ήρθα πολύ κοντά με την Άσπα. Την ήθελα. Παντρευτήκαμε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου – την ημέρα του ΟΧΙ εμείς είπαμε το ΝΑΙ. Ήταν δύσκολοι καιροί, ήθελες να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου».

«Και με την Άσπα καλά ταιριάξαμε. Κοντεύουμε εξήντα χρόνια παντρεμένοι. Ισόβια να μας είχαν καταδικάσει, θα μας είχαν πια αφήσει. Αλλά όχι. Τη θέλω ακόμα.» είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αφήνει πίσω του ένα ανεκτίμητο μουσικό έργο, τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και μια καλλιτεχνική παρακαταθήκη που θα μείνει ζωντανή στο χρόνο.