Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης, σε ηλικία 81 ετών, ο σπουδαίος τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος.

Ο αγαπημένος δημιουργός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, δίνοντας γενναία μάχη με τον καρκίνο, την οποία αντιμετώπιζε από το 2021, αλλά η καρδιά του ήταν τελικά αυτή που τον πρόδωσε.

Η ζωή και το έργο του Διονύση Σαββόπουλου

Ο Διονύσης Σαββόπουλος γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1944 στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσε σε αστική οικογένεια και από νωρίς έδειξε ενδιαφέρον για τη μουσική και τη λογοτεχνία.

Παρότι ξεκίνησε νομικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τις εγκατέλειψε για να κυνηγήσει το όνειρό του στη μουσική, κάτι που τον οδήγησε στην Αθήνα το 1963.

Το 1966 κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο, «Φορτηγό», ένα άλμπουμ-σταθμό με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο, έντονα επηρεασμένο από το κίνημα του γαλλικού chanson, τον Bob Dylan, αλλά και το ελληνικό ρεμπέτικο. Ακολούθησε ο «Μπάλλος» (1969), δίσκος που θεωρείται κορυφαίο δείγμα δημιουργικής σύνθεσης της ελληνικής μουσικής παράδοσης με σύγχρονο λόγο και ήχο.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ο Διονύσης Σαββόπουλος λογοκρίνεται, φυλακίζεται και βασανίζεται για τις πολιτικές του θέσεις. Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει να δημιουργεί. Το «Περιβόλι του Τρελού» και η «Ρεζέρβα» είναι έργα με σαφή πολιτικά και φιλοσοφικά μηνύματα, που τον καθιερώνουν ως έναν από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικούς εκφραστές της εποχής.

Συνεχίζει να εξελίσσεται μουσικά και θεματολογικά. Διοργανώνει μεγάλες συναυλίες, ασχολείται με μουσικά σύνολα και θεατρικές παραγωγές. Κυκλοφορεί δίσκους όπως «Το Κούρεμα» (1989), ενώ στρέφεται και στην ενορχήστρωση παραδοσιακής μουσικής.

Δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Έγραψε σενάρια, ανέλαβε θεατρικές παραγωγές, παρουσίασε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, όπως το «Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι» και το «Ζωντανά από την Πλάκα», ενώ διετέλεσε και καλλιτεχνικός διευθυντής σε φεστιβάλ και πολιτιστικούς θεσμούς (όπως η Μικρή Επίδαυρος και το Φεστιβάλ Αθηνών).

Συνδύασε με μοναδικό τρόπο τη λαϊκή μουσική, τη ροκ, τη λόγια μουσική και την ελληνική παράδοση. Οι στίχοι του είναι ποιητικοί, πολυσήμαντοι, με έντονα πολιτικοκοινωνικά στοιχεία. Επηρεάστηκε από τον Dylan, τον Theodorakis, τον Χατζιδάκι, αλλά και από το βυζαντινό μέλος και τα δημοτικά τραγούδια.

Η αγάπη στην οικογένεια

Ήταν παντρεμένος με την Άσπα Σαββοπούλου, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά. Ήταν γνωστός για την αγάπη του για την οικογένεια, αλλά και για την έντονη προσωπική του πνευματικότητα.

«Με την Άσπα καλά ταιριάξαμε. Κοντεύουμε εξήντα χρόνια παντρεμένοι. Ισόβια να μας είχαν καταδικάσει, θα μας είχαν πια αφήσει. Αλλά όχι. Τη θέλω ακόμα. "Πώς είναι να είσαι παντρεμένος τόσα χρόνια;", μας ρωτάνε. "Σκεφθήκατε ποτέ να χωρίσετε;". 'Όχι!" λέει αμέσως η Άσπα. Εγώ όμως λέω: "Αχ, Άσπα μου, το σκεφτήκαμε πολλές φορές, γλυκιά μου".

Μερικές φορές κοντέψαμε, αλλά ξαναπέσαμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Κι άλλοτε ήταν μέρες που έπεφτε πάλι βαριά επάνω μας η ταφόπλακα της καθημερινότητας. Δούλευα σε κλαμπ γεμάτα από νεαρές γυναίκες, σεξουαλικά πρόθυμες και επιπλέον ερωτευμένες με τον πρωταγωνιστή. Αισθανόμουν σαν μικρό παιδί που το βάζεις σε ένα δωμάτιο όπου τρέχουν τρενάκια, ρομπότ που μιλάνε, ένα σωρό λουσάτα παιχνίδια, αλλά δεν έπρεπε να αγγίξω τίποτα. Μόνο να βλέπω. Παντρειές μου ήθελες… σκεφτόμουνα, “να τώρα!”.

Της το χρέωνα ο γελοίος. Μα κι αν μπήκα στον πειρασμό κι αν εξόκειλα καμιά φορά, της το ομολόγησα. Δεν μπορώ να κρατάω μυστικά απ’ τη γυναίκα μου. Με πνίγουν. Τι να κάνω; Της τα λέω όλα. Εξάλλου, άνδρας είμαι, δεν είχα κανένα ελαφρυντικό; Όχι, δεν είχα κανένα ελαφρυντικό. Το άκουγα στην παγερή σιωπή της. Το έβλεπα σ’ αυτό το παγερό πράσινο στο βλέμμα της», ανέφερε για τη σύζυγό του σε άλλο σημείο της αυτοβιογραφίας του.

Σπουδαία παρακαταθήκη

Η παρακαταθήκη του στον ελληνικό πολιτισμό είναι τεράστια και θα συντροφεύει πολλές γενιές ακόμα.

