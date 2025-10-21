Κώστας Μακεδόνας: «Αντίο αγοράκι μου» - Η απώλεια που συγκινεί

Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Κώστα Μακεδόνα στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας, ο Κώστας Μακεδόνας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους μια δυσάρεστη είδηση.

Σε παλιότερη ανάρτησή του ο Κώστας Μακεδόνας είχε περιγράψει την αγκαλιά του γατούλη του ως το καλύτερο αγχολυτικό /Φωτογραφία Instagram

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ποζάρει κρατώντας στην αγκαλιά του το αγαπημένο του γατάκι, το οποίο έφυγε από τη ζωή.

Αποχαιρετώντας το ο Κώστας Μακεδόνας έγραψε στη λεζάντα: «Αντίο αγοράκι μου. Την αγάπη που για 13 χρόνια εισέπραξα από σένα δε θα την άλλαζα για όλο το χρυσάφι του κόσμου. Αντίο αγόρι μου καλό».

Η ανάρτηση του Κώστα Μακεδόνα

Οι χιλιάδες followers του έσπευσαν να του στείλουν λόγια συμπαράστασης, γεμίζοντας τα σχόλια με καρδιές και συλλυπητήρια.