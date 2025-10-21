Κώστας Μακεδόνας: «Αντίο αγοράκι μου» - Η απώλεια που συγκινεί

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας, ο Κώστας Μακεδόνας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους μια δυσάρεστη είδηση.
Σε παλιότερη ανάρτησή του ο Κώστας Μακεδόνας είχε περιγράψει την αγκαλιά του γατούλη του ως το καλύτερο αγχολυτικό /Φωτογραφία Instagram
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ποζάρει κρατώντας στην αγκαλιά του το αγαπημένο του γατάκι, το οποίο έφυγε από τη ζωή.
Αποχαιρετώντας το ο Κώστας Μακεδόνας έγραψε στη λεζάντα: «Αντίο αγοράκι μου. Την αγάπη που για 13 χρόνια εισέπραξα από σένα δε θα την άλλαζα για όλο το χρυσάφι του κόσμου. Αντίο αγόρι μου καλό».
Οι χιλιάδες followers του έσπευσαν να του στείλουν λόγια συμπαράστασης, γεμίζοντας τα σχόλια με καρδιές και συλλυπητήρια.