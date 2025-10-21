Κώστας Μακεδόνας: «Αντίο αγοράκι μου» - Η απώλεια που συγκινεί

Η ανάρτηση του τραγουδιστή στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 11:15 Μάρα Ζαχαρέα – Γιώργος Κουβαράς: Οι συμφοιτητές σχολιάζουν την επικαιρότητα
21.10.25 , 11:06 Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ της
21.10.25 , 10:50 Άσχημα νέα για τον Ομπράντοβιτς- Πρόβλημα με Παρτιζάν
21.10.25 , 10:46 Κρονάκη: «Φοβάμαι μη φύγει ο Τάσος από δίπλα μου - Είναι σαν τις σχέσεις»
21.10.25 , 10:46 Μπουρνάζι: Παραδόθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ
21.10.25 , 10:45 Κώστας Τσουρός: «Δε θέλω να μιλάω για την Τατιάνα Στεφανίδου...»
21.10.25 , 10:38 Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας το χέρι της Μπρούνι, οδηγείται στη φυλακή
21.10.25 , 10:29 Nissan: Τώρα και στην Αγία Παρασκευή
21.10.25 , 10:20 «Η μάνα σου»: Αδιανόητη απάντηση εκπροσώπου του Τραμπ σε δημοσιογράφο
21.10.25 , 10:11 Παναγιώτα Βλαντή: Βραδινή έξοδος με τον σύζυγό της σε θεατρική πρεμιέρα
21.10.25 , 09:57 Κουστουρίτσα: Η CIA έφτιαξε τη woke ατζέντα για να ελέγξει τον πληθυσμό
21.10.25 , 09:56 Νόνη Δούνια: Σε αυτό το κανάλι θα κάνει τη νέα της εκπομπής
21.10.25 , 09:38 Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»
21.10.25 , 09:29 Έβαλε φωτιά στο σπίτι της προσπαθώντας να σκοτώσει κατσαρίδα με φλογοβόλο
21.10.25 , 09:24 Παλαιό Φάληρο: Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας – Βίντεο ντοκουμέντο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας το χέρι της Μπρούνι, οδηγείται στη φυλακή
Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ της
Μπουρνάζι: Παραδόθηκε ο άνδρας που μαχαίρωσε τον 37χρονο έξω από κλαμπ
Ετεοκλής Παύλου για Ελένη Χατζίδου: «Δεν είναι καλά το κοριτσάκι μου»
Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
«Η μάνα σου»: Αδιανόητη απάντηση εκπροσώπου του Τραμπ σε δημοσιογράφο
Δώρα Παντέλη: Η ηλικία, το ύψος, ο σύζυγος και το Harvard!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε παλιότερες δηλώσεις του Κώστα Μακεδόνα στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας, ο Κώστας Μακεδόνας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακολούθους μια δυσάρεστη είδηση.

Σε παλιότερη ανάρτησή του ο Κώστας Μακεδόνας είχε περιγράψει την αγκαλιά του γατούλη του ως το καλύτερο αγχολυτικό

Σε παλιότερη ανάρτησή του ο Κώστας Μακεδόνας είχε περιγράψει την αγκαλιά του γατούλη του ως το καλύτερο αγχολυτικό /Φωτογραφία Instagram

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ποζάρει κρατώντας στην αγκαλιά του το αγαπημένο του γατάκι, το οποίο έφυγε από τη ζωή

Μακεδόνας: Έδωσε την αμοιβή του στον σύλλογο συνδρόμου Down Eλλάδος

Αποχαιρετώντας το ο Κώστας Μακεδόνας έγραψε στη λεζάντα: «Αντίο αγοράκι μου. Την αγάπη που για 13 χρόνια εισέπραξα από σένα δε θα την άλλαζα για όλο το χρυσάφι του κόσμου. Αντίο αγόρι μου καλό».

Η ανάρτηση του Κώστα Μακεδόνα

Οι χιλιάδες followers του έσπευσαν να του στείλουν λόγια συμπαράστασης, γεμίζοντας τα σχόλια με καρδιές και συλλυπητήρια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top