Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον Εισαγγελέα» - Δίπλα στον 18χρονο ο πατέρας του

«Ήταν πάντα ένα ήρεμο κι ευγενικό αγόρι»

21.10.25 , 20:16 Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον Εισαγγελέα» - Δίπλα στον 18χρονο ο πατέρας του
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/10/2025)
Αδιανόητο έγκλημα συγκλονίζει τα Τρίκαλα. Γιος 18 ετών, έπνιξε με πετσέτα ξαφνικά τη μητέρα του, την ώρα που έβλεπαν τηλεόραση, γιατί -όπως ισχυρίστηκε- τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά. Πληροφορίες από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, όπου κρατείται ο καθ' ομολογίαν δράστης, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR η δημοσιογράφος, Δήμητρα Τζιότζιου. 

Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»

Τρίκαλα: Έτοιμος να τα πει όλα στον Εισαγγελέα ο 18χρονος 

Το σπίτι όπου έγινε η μητροκτονία στα Τρίκαλα

Ο 18χρονος, πέρα από τα πρώτα του λόγια για τις προστριβές που είχε με τη μητέρα του, δε θέλησε να πει κάτι παραπάνω στους αστυνομικούς και είπε ό,τι θα περιγράψει τα όσα έγιναν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου στον αρμόδιο εισαγγελέα όπου θα οδηγηθεί αύριο. Ο καθ' ομολογία μητροκτόνος αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

Τρίκαλα: «Ο 18χρονος ήταν πάντα ένα ήρεμο κι ευγενικό αγόρι»

Όλοι στα Τρίκαλα προσπαθούν να καταλάβουν πώς έγινε το κακό. Όσοι τον γνωρίζουν τον χαρακτηρίζουν ως ένα ήρεμο και ευγενικό αγόρι. Ο 18χρονος ήταν ένα παιδί που έκανε σχέδια και όνειρα για το μέλλον. Φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και δούλευε τα πρωινά σε συνεργείο αυτοκινήτων γιατί ήθελε να γίνει μηχανικός. Στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων βρίσκονται ο πατέρας και η αδερφή του, η οποία σπουδάζει στο Βόλο.
 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
 |
ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
