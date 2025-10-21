Τρίκαλα: «Θα τα πω όλα στον Εισαγγελέα» - Δίπλα στον 18χρονο ο πατέρας του

Αδιανόητο έγκλημα συγκλονίζει τα Τρίκαλα. Γιος 18 ετών, έπνιξε με πετσέτα ξαφνικά τη μητέρα του, την ώρα που έβλεπαν τηλεόραση, γιατί -όπως ισχυρίστηκε- τον εξέθετε με τη συμπεριφορά της στη γειτονιά. Πληροφορίες από την Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, όπου κρατείται ο καθ' ομολογίαν δράστης, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR η δημοσιογράφος, Δήμητρα Τζιότζιου.

Τρίκαλα: Έτοιμος να τα πει όλα στον Εισαγγελέα ο 18χρονος

Ο 18χρονος, πέρα από τα πρώτα του λόγια για τις προστριβές που είχε με τη μητέρα του, δε θέλησε να πει κάτι παραπάνω στους αστυνομικούς και είπε ό,τι θα περιγράψει τα όσα έγιναν από την παιδική του ηλικία μέχρι τη στιγμή του φόνου στον αρμόδιο εισαγγελέα όπου θα οδηγηθεί αύριο. Ο καθ' ομολογία μητροκτόνος αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή.

Τρίκαλα: «Ο 18χρονος ήταν πάντα ένα ήρεμο κι ευγενικό αγόρι»

Όλοι στα Τρίκαλα προσπαθούν να καταλάβουν πώς έγινε το κακό. Όσοι τον γνωρίζουν τον χαρακτηρίζουν ως ένα ήρεμο και ευγενικό αγόρι. Ο 18χρονος ήταν ένα παιδί που έκανε σχέδια και όνειρα για το μέλλον. Φοιτούσε σε νυχτερινό σχολείο και δούλευε τα πρωινά σε συνεργείο αυτοκινήτων γιατί ήθελε να γίνει μηχανικός. Στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων βρίσκονται ο πατέρας και η αδερφή του, η οποία σπουδάζει στο Βόλο.

