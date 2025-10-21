Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»

Ο 18χρονος πήρε μία πετσέτα από το μπάνιο και την έπνιξε στον καναπέ

21.10.25 , 14:53 Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»
Ελλαδα
Βίντεο από το Φλαμούλι Τρικάλων, όπου ο 18χρονος έπνιξε τη 57χρονη μητέρα του/Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μουδιασμένη είναι η κοινή γνώμη από την μητροκτονία που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στα Τρίκαλα

Ένας 18χρονος γύρω στις 12:30 το μεσημέρι κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε πως είχε πνίξει τη μητέρα του. «Σκότωσα τη μάνα μου, ελάτε να με συλλάβετε», φέρεται να είπε ο νεαρός. 

Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα

«Τη σκότωσα γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά», φέρεται να είπε στους αστυνονικούς ο νεαρός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Star και της Δήμητρας Τζιότζιου. 

Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της γυναίκας, την αντίκρισαν νεκρή στο σαλόνι. Εκεί και ο 18χρονος μητροκτόνος.  

ο τόπος του εγκλήματος στα Τρίκαλα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, φέρεται να τους είπε ότι έβλεπαν μαζί τηλεόραση όταν σηκώθηκε για να πάει στο μπάνιο. Πήρε την πετσέτα, επέστρεψε στο σαλόνι κι έπνιξε τη μητέρα του από πίσω, ενώ η 57χρονη καθόταν στον καναπέ. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στους αστυνομικούς φέρεται να είπε ότι είχε σκεφθεί από παλιά να την σκοτώσει».

Οι γείτονες είναι σοκαρισμένοι, μιλούν για ένα καλό και ευγενικό παιδί, που, όμως δεν επισκεπτόταν συχνά τη μητέρα του στο χωριό Φλαμούλι. 

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying γιατί χώρισαν οι γονείς μου»

Δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, με τον 18χρονο να φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως δεχόταν bullying στο σχολείο, γιατί οι γονείς του είχαν πάρει διαζύγιο. 

Οι γονείς του είχαν χωρίσει εδώ και χρόνια και ο 18χρονος ζούσε με τον πατέρα του. Έχει και μία αδελφή, η οποία μένει μόνη της στον Βόλο. 

Γείτονες είπαν στην αστυνομία πως άκουγαν πάρα πολλούς καβγάδες ανάμεσα στη μητέρα και τον γιο κάθε φορά που εκείνος ερχόταν να τη δει, καθώς δεν ενέκρινε, όπως ισχυρίσθηκε, πράξεις και συμπεριφορές της. 

Η αστυνομία ειδοποίησε την ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας στην οποία απέστειλε και φωτογραφικό υλικό, που με βάση τα σημάδια που φαίνονται γύρω από το λαιμό της γυναίκας επιβεβαιώνει, κατ' αρχήν, τον ασφυκτικό θάνατο. Τα σημάδια, επιβεβαιώνουν την περιγραφή του 18χρονου για το πώς σκότωσε τη μητέρα του.  

Ο 18χρονος δεν έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων. Η αστυνομία ερευνά το κίνητρο του δράστη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι ανάμεσα σε μητέρα και γιο. 

Η σορός της άτυχης 57χρονης θα μεταφερθεί στη Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

 

ΤΡΙΚΑΛΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΓΙΟΣ
