Φάρμα: Ποια ομάδα έδωσε ρεσιτάλ στόχου και πήρε την ασυλία;

Αμφίρροπη ήταν η «μάχη» ανάμεσα σε Γαλάζιους και Πράσινους στη Φάρμα για τη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας.

«Οι δυο ομάδες είναι πολύ κοντά», ακούγεται να λέει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Αν και ο Βαγγέλης έφτασε πρώτος στο σημείο για τις βολές, ο Γιώργος από την πράσινη ομάδα αποδείχτηκε πιο εύστοχος και κατάφερε να κερδίσει τη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας.

«6 στα 9. Άντε γεια!», λέει με ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη και συμπληρώνει: «Αφιερώνω αυτή τη νίκη στα δυο μου παιδιά. Τους αγαπώ πολύ και τους δυο».



«Το σενάριο που ήθελα βγήκε. Νιώθω πολύ καλά που θα έχω αντίπαλο από τη γαλάζια ομάδα», είπε η Τζωρτζίνα.



