Αμφίρροπη ήταν η «μάχη» ανάμεσα σε Γαλάζιους και Πράσινους στη Φάρμα για τη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας.

«Οι δυο ομάδες είναι πολύ κοντά», ακούγεται να λέει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Αν και ο Βαγγέλης έφτασε πρώτος στο σημείο για τις βολές, ο Γιώργος  από την πράσινη ομάδα αποδείχτηκε πιο εύστοχος και κατάφερε να κερδίσει τη δεύτερη δοκιμασία ασυλίας.

«6 στα 9. Άντε γεια!», λέει με ένα πλατύ  χαμόγελο στα χείλη και συμπληρώνει: «Αφιερώνω αυτή τη νίκη στα δυο μου παιδιά. Τους αγαπώ πολύ και τους δυο».

Φάρμα: Ποια ομάδα έδωσε ρεσιτάλ στόχου και πήρε την ασυλία;
«Το σενάριο που ήθελα βγήκε. Νιώθω πολύ καλά που θα έχω αντίπαλο από τη γαλάζια ομάδα», είπε η Τζωρτζίνα.

Φάρμα: Ποια ομάδα έδωσε ρεσιτάλ στόχου και πήρε την ασυλία;


