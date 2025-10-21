Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Media
Η Άση Μπήλιου έκανε και σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, τις αστολογικές της προβλέψεις μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star. Η έγκριτη αστρολόγος αποκάλυψε πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Σήμερα έχουμε Νέα Σελήνη. Η Νέα Σελήνη δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη μέρα, έχει να κάνει με ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι τόσο κακή. Αντιθέτως, είναι μια Νέα Σελήνη που μας καλεί, αφού είναι στον Ζυγό, να αναζητήσουμε την αρμονία στις σχέσεις και τις συνεργασίες, επαγγελματικές και προσωπικές, να μη συμβιβαζόμαστε με κάτι λιγότερο από αυτό που πραγματικά μας αξίζει», ανέφερε η Άση Μπήλιου.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

«Και βέβαια είναι μία Νέα Σελήνη για να κάνουμε σχέδια. Πάντα η δύναμη της Νέας Σελήνης έχει να κάνει με το καινούριο, με το να κλείσουμε ίσως μια κατάσταση, η οποία βλέπουμε ότι δε μας επιτρέπει να προοδεύσουμε και να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε καινούρια πλάνα», συμπλήρωσε η ίδια. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

