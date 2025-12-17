Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Η μεταφορά του στη ΜΕΘ κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να του παρασχεθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να διασφαλιστεί η συνεχής ιατρική επιτήρηση.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν την εισαγωγή του στην εντατική κυρίως για προληπτικούς λόγους, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα υγείας που παρουσίασε και να αποφευχθούν πιθανές επιπλοκές. Όπως αναφέρεται, ο Μητροπολίτης ταλαιπωρείται από λοίμωξη του αναπνευστικού, η οποία ανταποκρίνεται θετικά στη φαρμακευτική αγωγή που του έχει χορηγηθεί.

Τις τελευταίες ώρες η κλινική του εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Ο ίδιος έχει επικοινωνία με στενούς συνεργάτες του και παραμένει σε σταθερή κατάσταση, ενώ συνεχίζεται η παρακολούθησή του βάσει των ιατρικών πρωτοκόλλων.

Η είδηση της νοσηλείας του προκάλεσε ανησυχία στον εκκλησιαστικό κόσμο και στους πιστούς, οι οποίοι εκφράζουν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση. Οι γιατροί τονίζουν ότι η κατάσταση κρίνεται ελεγχόμενη, ενώ νεότερη ενημέρωση αναμένεται μετά την επόμενη ιατρική αξιολόγηση.