Κτηνοτρόφοι: Με δάκρυα στα μάτια ζουν τον εφιάλτη των άδειων στάβλων
Εκτός από εκατοντάδες τόνους κρέατος που θα διέθεταν στις χριστουγεννιάτικες αγορές, οι κτηνοτρόφοι όλης της χώρας θα κέρδιζαν και χιλιάδες ευρώ από το γάλα που θα πουλούσαν στις γαλακτοβιομηχανίες. Τώρα πια δεν τους έχει μείνει κάτι. Βλέπουν καθημερινά τους στάβλους τους άδειους και τις ζωοτροφές που χρυσοπλήρωσαν στοιβαγμένες στις αποθήκες. «Δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας», λένε απεγνωσμένοι στις ανταποκρίτριές μας, Κωνσταντίνα Τσεγγένε και Δήμητρα Τζιότζιου.

«Ερχόσουν εδώ και τα έβλεπες όλα γεμάτα. Δεν περιγράφεται αυτό. Όσα χρήματα και αν μας δώσουν, δεν μπορούν να αναπληρώσουν αυτό που χάσαμε», λέει η κτηνοτρόφος Μαίρη Μάρου. 

Τους τα πήραν πριν τους τα δώσουν - Οργή αγροτών για άδειους λογαριασμούς

Δακρυσμένη και απογοητευμένη, η Μαίρη Μάρου φρόντιζε επί δεκαετίες τα ζώα της. Η ευλογιά όμως είχε άλλα σχέδια για εκείνη και την οικογένειά της. Κατάφερε να θερίσει ένα ολόκληρο κοπάδι 600 προβάτων, με αποτέλεσμα να μείνουν στον άσσο.

Αυτό που έχει απομείνει στην κυρία Μαίρη, μετά από 50 χρόνια στην κτηνοτροφία, είναι να βλέπει καθημερινά το σημείο όπου θανατώθηκαν τα 600 ζώα της. Ακριβώς δίπλα στο σπίτι της, για να της θυμίζει ότι χάθηκαν οι κόποι μιας ζωής.

«Κάθε μέρα είμαστε μπροστά στα ζώα, σηκωνόμαστε και πατάμε πάνω στα ζώα. Δεν υπάρχει χειρότερο ψυχολογικό κομμάτι από αυτό. Σκεφτόμουν πώς τα έριχναν με τον φορτωτή και ήμουν έτοιμη κι εγώ να πέσω μέσα στη γούρνα. Πρόβατα 50 ετών, μια ζωή, για 2 ώρες τελείωσαν».

Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Οι κτηνοτρόφοι της Αχαΐας πλέον αποφεύγουν να έρχονται στις στάνες τους. Αποφεύγουν την εικόνα. Δεν υπάρχει ούτε ένα πρόβατο. «Χάνουμε τα χρήματά μας, καταστρέφονται οι ζωές μας», λένε.

Η κυρία Χρυσαφή φέτος δεν θα μπορέσει να πάρει δώρο για τα Χριστούγεννα στα εγγόνια της. Αυτή την περίοδο θα κέρδιζε κάποια χρήματα από το γάλα που θα πουλούσε σε γαλακτοβιομηχανίες. Φέτος δεν έσωσε ούτε σταγόνα.

«Ήρθαν, μας τα πήρανε, μας ξεκλήρισαν. Χάσαμε τα αρνιά, χάσαμε και το γάλα. Από τέλος Οκτώβρη αρμέγουμε. Αφού μας πήραν τα ζώα, δεν έχω τίποτα τώρα. Έπαιρνα 7–8 χιλιάδες τον μήνα από το γάλα και φρόντιζα την οικογένειά μου, τα εγγόνια μου και τις υποχρεώσεις μου. Ερήμωσαν τα μαντριά», λέει η κτηνοτρόφος Χρυσάφη Τεντοπούλου. 

Αλαλούμ με την καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες

Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης παλεύουν με νύχια και με δόντια, και με όσα ζώα τούς έχουν απομείνει, να ζήσουν οι ίδιοι αλλά και να εφοδιάσουν την αγορά.

Όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, οι καταναλωτές θα πληρώσουν φέτος τα Χριστούγεννα πολύ ακριβά το αρνί. Οι ίδιοι όμως εισπράττουν ελάχιστα χρήματα σε σχέση με τη λιανική τιμή που όλοι βλέπουν στο ράφι.

«Στην ηπειρωτική χώρα είναι 9 ευρώ το αρνί και εδώ 7,5, και εκεί πιο κάτω είμαστε. Αν κι εμάς μας πλήρωναν το γάλα 1,60 αντί για 1 ευρώ που είναι τώρα, αν είχε το τριφύλλι 18 λεπτά που είναι στην ηπειρωτική χώρα και όχι 60 που είναι εδώ, δεν θα είχαμε ανάγκη τις επιδοτήσεις, δεν θα τις θέλαμε. Και παλεύουμε με νύχια και με δόντια για να επιβιώσουμε, και μόνο κατηγορίες, μόνο στοχοποίηση, για όλα φταίμε», τονίζει ο κ. Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου. 

