GNTM: Η εκρηκτική εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα «θάμπωσε» τα μοντέλα

Η Ξένια στο στόχαστρο της Ειρήνης - «Θέλουν να με δουν να πέφτω»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το concept της σημερινής φωτογράφισης ξεπέρασε κάθε προσδοκία και στάθηκε αντάξιο του υψηλού επιπέδου στο οποίο βρίσκονται πλέον οι 7 διαγωνιζόμενοι. Στον προημιτελικό, τίποτα δεν είναι τυχαίο και κάθε λεπτομέρεια μετρά.

GNTM: Η Μπέττυ Μαγγίρα έβαλε «φωτιά» στο σετ

GNTM: Η Μπέττυ Μαγγίρα έβαλε «φωτιά» στο σετ 

Η Δοκιμασία Αποχώρησης τιτλοφορείται «Fashion Victims» και μετατρέπει τους διαγωνιζόμενους σε… σεσημασμένους εγκληματίες, που διεκδικούν ένα πολύτιμο fashion item. Στον «τόπο του εγκλήματος» τους περίμενε μια γυναίκα που ξέρει καλά πώς να κλέβει την παράσταση: η μοναδική Μπέττυ Μαγγίρα 

GNTM: Η Μπέττυ Μαγγίρα άφησε άφωνο τον Μιχάλη

GNTM: Η Μπέττυ Μαγγίρα άφησε άφωνο τον Μιχάλη

Η παρουσία της δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Ο Μιχάλης, μόλις την είδε επί το έργον, έμεινε κυριολεκτικά άφωνος. «Ήταν η πιο ωραία γυναίκα που έχουν δει τα μάτια μου τα τελευταία 19 χρόνια», δήλωσε με ειλικρινή θαυμασμό, αποτυπώνοντας το κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε στο σετ.

Η Μπέττυ Μαγγίρα χαρακτήρισε την αποψινή δοκιμασία μια δυνατή πρόκληση, τονίζοντας ότι το modeling δεν αφορά μόνο την εικόνα. «Χρειάζεται υποκριτική, αλλά χωρίς υπερβολή, για να μην ασχημύνει το πρόσωπο», σημείωσε, βάζοντας τους διαγωνιζόμενους σε ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση.

GNTM: Η Ειρήνη δοκιμάζει την Ξένια

GNTM: Η Ειρήνη δοκιμάζει την Ξένια

Ρόλο-κλειδί έχει η Ειρήνη, η νικήτρια του τελευταίου πλατό, η οποία κλήθηκε να πάρει κρίσιμες αποφάσεις: επέλεξε αντιπάλους, αντικείμενα και σειρά φωτογράφισης. Έτσι, ο Γιώργος θα φωτογραφηθεί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Μιχάλης με τον Άγγελο Μπράτη, ενώ ο Edouardo, ο Ανέστης, η Ξένια και η Ραφαηλία θα συνεργαστούν με τη Μπέττυ Μαγγίρα. Η ίδια η Ειρήνη διάλεξε για παρτενέρ τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Εκμεταλλευόμενη το προνόμιό της, στόχευσε την Ξένια Τσίρκοβα, βάζοντάς την πρώτη μπροστά στον φακό. «Θέλουν να με δουν να πέφτω», σχολίασε η Ξένια, αποδεικνύοντας πως ξέρει καλά τι σημαίνει να βρίσκεσαι διαρκώς στο επίκεντρο.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
