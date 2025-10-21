Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει παραδεχτεί ούτε διαψεύσει ότι είναι έγκυος

Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε στον Πέτρο Συρίγο, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» πως πεινάει από νωρίς το πρωί, καθώς έπιανε την κοιλίτσα της. 

«Έρχομαι. Περιμένουμε πώς και πώς. Άντε… άντε πια. Από τις 10:00 πεινάω… πει-νά-με. Ξέρεις γιατί; Μας κολλάζεις γιατί μυρίζει. Μυρίζει μαγικά», είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη στον σεφ, Πέτρο Συρίγο. 

Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της

Είναι γνωστό ότι οι λιγούρες, το αίσθημα πείνας και οι έντονες μυρωδιές συγκαταλέγονται στα συνήθη συμπτώματα που εμφανίζει μια γυναίκα όταν είναι έγκυος

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει παραδεχτεί πως είναι έγκυος βέβαια, ούτε έχει μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτό. Ωστόσο, πληθαίνουν τα στιγμιότυπα που αγγίζει τρυφερά την κοιλίτσα της. Σήμερα, μάλιστα αναφέρθηκε σε α’ πληθυντικό, καθώς έπιανε την κοιλιά της.

Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της

Πάντως, για την ιστορία… στη στήλη της μαγειρικής, κάθισε στον πάγκο κοντά στον Πέτρο Συρίγο και έφαγε το πιάτο που είχε ετοιμάσει ο μάγειρας, μπριζόλες με πατάτες. «Ευτυχώς ο Παναγιώτης με προσέχει πάρα πολύ. Βλέπει τι τρώω όλη μέρα εδώ και το βράδυ μου φτιάχνει σαλάτα με αβοκάντο», συμπλήρωσε.

«Σκέφτομαι συνέχεια το φαΐ, ανησυχητικό αυτό», είπε στο κλείσιμο της εκπομπής. 

Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της

Να θυμίσουμε πως από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν η παρουσιάστρια αφήνει αιχμές στον τηλεοπτικό αέρα περί εγκυμοσύνης της. Χθες, για παράδειγμα ρώτησε τον Μαυρίκιο Μαυρικίου σε ζωντανή σύνδεση «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Αυτό είναι το πιο μεγάλο, δεν είναι το αβγό. Έχουμε καιρό μπροστά μας!».

Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»

«Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει», είχε πει στα τέλη Σεπτεμβρίου στον αέρα της εκπομπής της.

Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»

Επίσης, εμφανίζεται με άβαφα νύχια, πιο χαμηλοτάκουνα παπούτσια, ενώ έχει τύχει να εμφανιστεί και με παντοφλάκια στο πλατό, καθώς όπως είχε πει, τα τακούνια την πιέζουν. Ακόμη, φορά πιο σκουρόχρωμα ρούχα, που συνήθως δεν τονίζουν την περιοχή γύρω από την κοιλιά. 

Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»

Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από βόλτα της στο κέντρο με τον καλό της φίλο Ανέστη Ευαγγελόπουλο.

Ανέστης Ευαγγελόπουλος- Κατερίνα Καινούργιου/ ΝDP

Ανέστης Ευαγγελόπουλος- Κατερίνα Καινούργιου/ ΝDP

Απαθανατίστηκε καθώς έπιανε την κοιλίτσα της, πάνω από το ριχτό πουκάμισο που φορούσε. 
 

