Αρναούτογλου: Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ Τετάρτη & Παρασκευή

«Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό που μιλάω δημοσίως»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια ειλικρινή και βαθιά προσωπική συνέντευξη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε για τα σημαντικά κεφάλαια της ζωής του, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην πορεία του. 

Αποκάλυψε στιγμές που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, τη σχέση του με τους γονείς του, αλλά και τις δυσκολίες που σημάδεψαν την πορεία του.

Η συζήτηση στην πρεμιέρα της εκπομπής «Τετ α Τετ» έφτασε και στην οικογενειακή του ζωή, με τον παρουσιαστή να μιλάει για τον γιο του, Αναστάση, και για τη σχέση του με τη μητέρα του παιδιού του. 

Παράλληλα, δεν απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με το αν σκοπεύει να παντρευτεί την τωρινή του σύντροφο, Νάνσυ Αντωνίου.

Ο παρουσιαστής έκανε μια σπάνια εξομολόγηση για την πίστη του και τον τρόπο που αυτή έχει επηρεάσει τη ζωή του, αποκαλύπτοντας και κάποιες ιδιαίτερες συνήθειές του από το παρελθόν.

«Με έχουν λοιδορήσει για την αγάπη μου για τον Θεό που μιλάω δημοσίως. Δεν πτοούμαι! Τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή», είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στον Τάσο Τρύφωνος.

Επιπλέον, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε τις σκέψεις του για την τηλεοπτική πραγματικότητα σήμερα, τη συνέντευξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τις προσωπικές του επιτυχίες και αποτυχίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
