Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ένα μόνο πράγμα έχω ζητήσει από τον γιο μου»

«Δεν τον πιέζω σε τίποτα. Του λέω "είμαι δίπλα σου"»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 11:37 Πατέρας Στάθη Μαντζώρου: «Δεν κινδυνεύει η ζωή του - Απέφυγε το μοιραίο»
22.09.25 , 11:36 Μαρία Βοσκοπούλου: Η εμφάνιση με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο
22.09.25 , 11:28 «Τα Φιλαράκια»: 9+1 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε για τη δημοφιλή σειρά
22.09.25 , 11:02 Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»
22.09.25 , 10:57 Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία
22.09.25 , 10:54 Στρακαστρούκες: Μία καθηλωτική ελεγεία αγάπης
22.09.25 , 10:42 Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
22.09.25 , 10:36 Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»
22.09.25 , 10:06 Φάρμα: «Θα ξεκινήσω με κάποια δυσάρεστα...» - Αποκλειστικό απόσπασμα
22.09.25 , 10:03 Ποιος γνωστός ποδοσφαιριστής αποφάσισε να “κρεμάσει τα παπούτσια του”;
22.09.25 , 09:51 Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
22.09.25 , 09:48 Νίκος Γκάνος: «Μπορεί να είμαι κουμπάρος της Μαρίας Αντωνά αν παντρευτεί»
22.09.25 , 09:33 Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα
22.09.25 , 09:28 Ο Νίκος Αναδιώτης για τις αμβλώσεις: «Είπα τη δική μου αλήθεια»
22.09.25 , 09:25 Μάθιου Μακόναχι: Αποκαλύπτει το μυστικό του γάμου του
Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού
Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
«Τα Φιλαράκια»: 9+1 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε για τη δημοφιλή σειρά
Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία
Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Πατέρας Στάθη Μαντζώρου: «Δεν κινδυνεύει η ζωή του - Απέφυγε το μοιραίο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αποκάλυψε τι είναι αυτό που έχει ζητήσει από τον γιο του, Αναστάση/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τη σχέση με τον 12χρονο γιο του, Αναστάση, και το μοναδικό πράγμα που του έχει ζητήσει ως πατέρας, μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Τα τηλεοπτικά μυστικά του Αρναούτογλου: «Γέλιο μας λείπει, γέλιο φτιάξαμε»

«Του έχω ζητήσει μόνο ένα πράγμα. Του λέω "θέλω να μου λες την αλήθεια", ό,τι κι αν έχει γίνει. Δε με ενδιαφέρει τι θα κάνεις, θέλω να είσαι ευτυχισμένος, δε με ενδιαφέρει τι θα αποφασίσεις στη ζωή σου, ό,τι κι αν κάνεις, ποιον θα αγαπήσεις, τι θα αγαπήσεις, τι δουλειά θες να κάνεις. Δεν τον πιέζω σε τίποτα. Αλήθεια σου λέω, σε τίποτα. Του λέω "είμαι δίπλα σου", μόνο μη μου πεις ψέματα», περιέγραψε χαρακτηριστικά. 

«Αν μάθω ή αν καταλάβω ότι μου είπες ψέματα, μ' έχασες. Από τα 33 μου και μετά, εγώ δεν είπα ποτέ ξανά ψέματα στη ζωή μου, ούτε καν για το αν μ' άρεσε το φαγητό που έφαγα σε εστιατόριο. Συνέβη κάτι πολύ προσωπικό, είπα ψέματα κι ένιωσα μετά τόσο μ@@@@@, είπα ότι δε θα ξαναγίνει ποτέ. Του λέω "πες την αλήθεια και μη φοβάσαι"», συμπλήρωσε ο γνωστός παρουσιαστής στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του Ant1.

Ο Αναστάσης βαπτίστηκε στη Νάξο, τον Ιούλιο του 2014/ NDP

Ο Αναστάσης βαπτίστηκε στη Νάξο, τον Ιούλιο του 2014/ NDP

O δημοφιλής παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός έχει έναν γιο, που απέκτησε από τη σχέση του με την μακιγιέζ, Κατερίνα Κόκλα. Ο Αναστάσης γεννήθηκε το 2013. Το ζευγάρι χώρισε το 2017, μετά από περίπου 5 χρόνια κοινής ζωής. 

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι σε σχέση με τη Νάνσυ Αντωνίου.

Γρηγόρης Αρναούτογλου- Νάνσυ Αντωνίου στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γρηγόρης Αρναούτογλου- Νάνσυ Αντωνίου στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top