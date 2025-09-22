Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ένα μόνο πράγμα έχω ζητήσει από τον γιο μου»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αποκάλυψε τι είναι αυτό που έχει ζητήσει από τον γιο του, Αναστάση/ βίντεο Happy Day

Για τη σχέση με τον 12χρονο γιο του, Αναστάση, και το μοναδικό πράγμα που του έχει ζητήσει ως πατέρας, μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Του έχω ζητήσει μόνο ένα πράγμα. Του λέω "θέλω να μου λες την αλήθεια", ό,τι κι αν έχει γίνει. Δε με ενδιαφέρει τι θα κάνεις, θέλω να είσαι ευτυχισμένος, δε με ενδιαφέρει τι θα αποφασίσεις στη ζωή σου, ό,τι κι αν κάνεις, ποιον θα αγαπήσεις, τι θα αγαπήσεις, τι δουλειά θες να κάνεις. Δεν τον πιέζω σε τίποτα. Αλήθεια σου λέω, σε τίποτα. Του λέω "είμαι δίπλα σου", μόνο μη μου πεις ψέματα», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

«Αν μάθω ή αν καταλάβω ότι μου είπες ψέματα, μ' έχασες. Από τα 33 μου και μετά, εγώ δεν είπα ποτέ ξανά ψέματα στη ζωή μου, ούτε καν για το αν μ' άρεσε το φαγητό που έφαγα σε εστιατόριο. Συνέβη κάτι πολύ προσωπικό, είπα ψέματα κι ένιωσα μετά τόσο μ@@@@@, είπα ότι δε θα ξαναγίνει ποτέ. Του λέω "πες την αλήθεια και μη φοβάσαι"», συμπλήρωσε ο γνωστός παρουσιαστής στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του Ant1.

Ο Αναστάσης βαπτίστηκε στη Νάξο, τον Ιούλιο του 2014/ NDP

O δημοφιλής παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός έχει έναν γιο, που απέκτησε από τη σχέση του με την μακιγιέζ, Κατερίνα Κόκλα. Ο Αναστάσης γεννήθηκε το 2013. Το ζευγάρι χώρισε το 2017, μετά από περίπου 5 χρόνια κοινής ζωής.

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι σε σχέση με τη Νάνσυ Αντωνίου.

Γρηγόρης Αρναούτογλου- Νάνσυ Αντωνίου στη Μύκονο, τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ