Τα τηλεοπτικά μυστικά του Αρναούτογλου: «Γέλιο μας λείπει, γέλιο φτιάξαμε»

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και οι πρώτες εμφανίσεις αγαπημένων παρουσιαστών και τα σχόλια για τις πρεμιέρες ξεκίνησαν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μαζί με τον Γιώργο Λιανό, οι οποίοι μίλησαν στο Breakfast@Star για όλα.

Ενθουσιασμένος ο Γιώργος Λιανός μίλησε για τη νέα σεζόν, δηλώνοντας αισιόδοξος για την κατεύθυνση που φαίνεται να παίρνει φέτος η ελληνική τηλεόραση, καθώς οι τηλεθεατές έχουν κουραστεί από την «βαριά» επικαιρότητα: «Η ψυχαγωγία επιστρέφει δυναμικά. Χρειαζόμαστε γέλιο, χαλάρωση, καλή διάθεση. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεφύγει. Και νομίζω ότι η τηλεόραση φέτος θα του δώσει αυτή την ευκαιρία.Φουλ ψυχαγωγία, ωραία πράγματα. Να γελάσει λίγο το χειλάκι μας. Πήξαμε με τα δικαστικά και τις αρνητικές ειδήσεις».

«Το καλοκαίρι ήταν εξαιρετικό, χαλαρωτικό. Με παιδάκια στην παραλία, κουβαδάκια… τα κλασικά. Όχι στα βαθιά όμως!», πρόσθεσε χαριτολογώντας.



Επιστρέφει το Road Show

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Road Show, το οποίο όπως αποκάλυψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα και ετοιμάζεται να προσφέρει άφθονες στιγμές γέλιου και διασκέδασης στο κοινό. «Το τελειώσαμε. Να περιμένει ο κόσμος να γελάσει, να περάσει ωραία. Γέλιο μας λείπει, γέλιο φτιάξαμε».

Η κουβέντα δεν έμεινε μόνο στους ίδιους, αφού ρωτήθηκαν και για τη μεταβατική περίοδο στην πρωινή ζώνη, με την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη και την είσοδο του Παναγιώτη Στάθη.

«Ο Παναγιώτης Στάθης μου άρεσε πολύ, ήταν σαν να κάνει χρόνια το "Καλημέρα Ελλάδα"», ανέφερε χαρακτηριστικά.



