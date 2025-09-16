Τα τηλεοπτικά μυστικά του Αρναούτογλου: «Γέλιο μας λείπει, γέλιο φτιάξαμε»

Οι ευχές στον Παναγιώτη Στάθη και το Καλημέρα Ελλάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 13:01 Μακαλιάς: «Δεν έχω θέμα με τον ΑΝΤ1, έχω θέμα με αγενείς ανθρώπους»
16.09.25 , 12:57 Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε αίτηση
16.09.25 , 12:54 Πατούλης: «Το καλοκαίρι πέρασα υπέροχες στιγμές με τον γιο μου»
16.09.25 , 12:43 Βαλαβάνη: «Θέλω να μεγαλώσω το παιδάκι μου. Δε μου λείπει η τηλεόραση»
16.09.25 , 12:39 Αυτές είναι οι «μαγικές» τροφές που μειώνουν την ουλίτιδα
16.09.25 , 12:39 Δώρα Παντελή: Η επιπλοκή μετά τη γέννα- «Οι γιατροί είδαν μια αιμορραγία»
16.09.25 , 12:38 Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία
16.09.25 , 12:18 Απείλησαν τη σύζυγο του Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»
16.09.25 , 12:07 Τα τηλεοπτικά μυστικά του Αρναούτογλου: «Γέλιο μας λείπει, γέλιο φτιάξαμε»
16.09.25 , 11:59 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποκαλύπτει όσα θα δούμε στην πρεμιέρα του GNTM 6
16.09.25 , 11:58 Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!
16.09.25 , 11:44 Μαρία Καρυστιανού: Η απάντησή της για την ίδρυση κόμματος
16.09.25 , 11:38 Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
16.09.25 , 11:25 Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν βάρκα με μετανάστες που έφτασε στη Γαύδο
16.09.25 , 11:24 Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Απείλησαν τη σύζυγο του Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Κατερίνα Καινούργιου: Η ερώτηση αν είναι έγκυος και η ενόχλησή της
Ελένη Μενεγάκη: Στο αεροδρόμιο με την κόρη της, Λάουρα!
Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Δώρα Παντελή: Η επιπλοκή μετά τη γέννα- «Οι γιατροί είδαν μια αιμορραγία»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Αποκαλύπτει όσα θα δούμε στην πρεμιέρα του GNTM 6
Μαρία Καρυστιανού: Η απάντησή της για την ίδρυση κόμματος
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Αρναούτογλου και Λιανός στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και οι πρώτες εμφανίσεις αγαπημένων παρουσιαστών και τα σχόλια για τις πρεμιέρες ξεκίνησαν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μαζί με τον Γιώργο Λιανό, οι οποίοι μίλησαν στο Breakfast@Star για όλα.

Ενθουσιασμένος ο Γιώργος Λιανός μίλησε για τη νέα σεζόν, δηλώνοντας αισιόδοξος για την κατεύθυνση που φαίνεται να παίρνει φέτος η ελληνική τηλεόραση, καθώς οι τηλεθεατές έχουν κουραστεί από την «βαριά» επικαιρότητα: «Η ψυχαγωγία επιστρέφει δυναμικά. Χρειαζόμαστε γέλιο, χαλάρωση, καλή διάθεση. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεφύγει. Και νομίζω ότι η τηλεόραση φέτος θα του δώσει αυτή την ευκαιρία.Φουλ ψυχαγωγία, ωραία πράγματα. Να γελάσει λίγο το χειλάκι μας. Πήξαμε με τα δικαστικά και τις αρνητικές ειδήσεις».

«Το 2025 star της τηλεόρασης είναι δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας»

 «Το καλοκαίρι ήταν εξαιρετικό, χαλαρωτικό. Με παιδάκια στην παραλία, κουβαδάκια… τα κλασικά. Όχι στα βαθιά όμως!», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός μιλούν στο Breakfast@Star
Επιστρέφει το Road Show 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Road Show, το οποίο όπως αποκάλυψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου  έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματα και ετοιμάζεται να προσφέρει άφθονες στιγμές γέλιου και διασκέδασης στο κοινό. «Το τελειώσαμε. Να περιμένει ο κόσμος να γελάσει, να περάσει ωραία. Γέλιο μας λείπει, γέλιο φτιάξαμε».

Η κουβέντα δεν έμεινε μόνο στους ίδιους, αφού ρωτήθηκαν και για τη μεταβατική περίοδο στην πρωινή ζώνη, με την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη και την είσοδο του Παναγιώτη Στάθη. 

 «Ο Παναγιώτης Στάθης μου άρεσε πολύ, ήταν σαν να κάνει χρόνια το "Καλημέρα Ελλάδα"», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top