«Το 2025 star της τηλεόρασης είναι δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας»

Όσα ξεκαθάρισε on camera ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 10:45 Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: Η σεζόν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά
16.09.25 , 10:34 Skoda: Hλεκτροκίνηση με όφελος έως 6.000 ευρώ και πακέτο φόρτισης
16.09.25 , 10:33 «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τα ΙΧ
16.09.25 , 10:25 Φάρμα - Δημήτρης Δασκαλόπουλος: «Είμαι αυστηρός επιστάτης, ποινές υπάρχουν»
16.09.25 , 10:16 Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια
16.09.25 , 10:12 Αλέξανδρος Τσουβέλας απαντά: Η εκκλησία δεν είναι μέσο για followers
16.09.25 , 09:56 Αιγάλεω: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη
16.09.25 , 09:45 Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα
16.09.25 , 09:28 Άννα Βίσση: «Κάνω διατροφή, γυμναστική και είμαι αγνή χωρίς ουσίες»
16.09.25 , 09:12 Σπάνια δημόσια εμφάνιση της κόρης του Κώστα Αρζόγλου, Ορόρα Μάριον
16.09.25 , 09:11 Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: Έτοιμο για μεγάλα πράγματα
16.09.25 , 09:03 Η Μαρία Κάλλας και το μυστήριο του θανάτου της
16.09.25 , 09:01 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σχέδιο 10 ημερών για να αποφευχθεί το lockdown
16.09.25 , 09:00 Ποιος είναι ο Λευτέρης Δασκαλάκης που θέλει να κερδίσει τη Φάρμα;
16.09.25 , 08:58 «Το 2025 star της τηλεόρασης είναι δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας»
Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος - Το μήνυμα στους συμμαθητές του
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Άννα Βίσση: «Κάνω διατροφή, γυμναστική και είμαι αγνή χωρίς ουσίες»
Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
Τα «έσπασε» στον Φέρρη η Εθνική: Συρτάκι, τραγούδι και πολλά γαρύφαλλα
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαϊδη για την Εθνική και τον Αντετοκούνμπο
Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όλα αυτά τα χρόνια που ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι στα φώτα της δημοσιότητας φροντίζει να είναι ξεκάθαρος με τις δηλώσεις του.

Υπάρχουν, βέβαια, και οι εξαιρέσεις όπως συνέβη με πρόσφατη δήλωσή του σχετικά με τον «Πρωινό Καφέ» που προκάλεσε συζητήσεις και… ερωτήματα για το αν ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη.

Ο παρουσιαστής έσπευσε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, εξηγώντας τι ακριβώς εννοούσε και τονίζοντας ότι δεν έχει κανέναν σκοπό να επιστρέψει σε πρωινό πρόγραμμα.

Αρναούτογλου: Η εξομολόγηση για τον γιο του - «Είναι κάπως τα πράγματα»

«Παρερμηνεύτηκε η δήλωσή μου για τον Πρωινό Καφέ. Είπα ότι αν ποτέ κάνω ξανά πρωινό, θα ήταν στυλ Πρωινού Καφέ και όχι κάτι που να έχει σχέση τόσο πολύ με δημοσιογραφικό, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν ξέρω τη δουλειά. Θα πήγαινα μόνο στη ψυχαγωγία, να θυμηθούμε τα παλιά, καλά χρόνια. Δεν έχω κανέναν σκοπό να επιστρέψω», είπε στην εκπομπή Happy Day.

«Αυτά είναι πάντα όλα σε θεωρητικό επίπεδο, όταν με ρωτάνε εάν θα ξαναέκανα πρωινό. Ό,τι κάνω, το θέλω. Άμα δεν το θέλω, δε θα το κάνω. Το 2025, σταρ της τηλεόρασης έχουν γίνει δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας. Δεν το λέω υποτιμητικά, οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν και την κάνουν πάρα πολύ καλά», πρόσθεσε κλείνοντας.

Οι δηλώσεις για τον Πρωινό Καφέ

Η αναφορά του στον «Πρωινό Καφέ» φαίνεται πως έγινε περισσότερο ως ένα νοσταλγικό σχόλιο για τις εποχές όπου η ψυχαγωγία είχε πιο ανάλαφρο χαρακτήρα και λιγότερο δημοσιογραφικό.

Κορομηλά σε Αρναούτογλου: «Άκουσα ότι θέλεις να κάνεις τον “Πρωινό καφέ»

Θυμίζουμε ότι σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ανέφερε: «Το έχω στο μυαλό μου χωρίς να υπάρχει κάποια ημερομηνία. Εγώ έχω ανάγκη από χαρά. Αν ποτέ επιχειρούσα να κάνω πρωινό, θα το επιχειρούσα μόνο σαν ανάγκη τηλεθεατή και όχι σαν ανάγκη παρουσιαστή. Θα ξαναγυρνούσα να κάνω τον “Πρωινό Καφέ” του ΑΝΤ1».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
HAPPY DAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top