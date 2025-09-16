«Το 2025 star της τηλεόρασης είναι δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας»

Όλα αυτά τα χρόνια που ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι στα φώτα της δημοσιότητας φροντίζει να είναι ξεκάθαρος με τις δηλώσεις του.

Υπάρχουν, βέβαια, και οι εξαιρέσεις όπως συνέβη με πρόσφατη δήλωσή του σχετικά με τον «Πρωινό Καφέ» που προκάλεσε συζητήσεις και… ερωτήματα για το αν ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πρωινή ζώνη.

Ο παρουσιαστής έσπευσε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, εξηγώντας τι ακριβώς εννοούσε και τονίζοντας ότι δεν έχει κανέναν σκοπό να επιστρέψει σε πρωινό πρόγραμμα.

«Παρερμηνεύτηκε η δήλωσή μου για τον Πρωινό Καφέ. Είπα ότι αν ποτέ κάνω ξανά πρωινό, θα ήταν στυλ Πρωινού Καφέ και όχι κάτι που να έχει σχέση τόσο πολύ με δημοσιογραφικό, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν ξέρω τη δουλειά. Θα πήγαινα μόνο στη ψυχαγωγία, να θυμηθούμε τα παλιά, καλά χρόνια. Δεν έχω κανέναν σκοπό να επιστρέψω», είπε στην εκπομπή Happy Day.

«Αυτά είναι πάντα όλα σε θεωρητικό επίπεδο, όταν με ρωτάνε εάν θα ξαναέκανα πρωινό. Ό,τι κάνω, το θέλω. Άμα δεν το θέλω, δε θα το κάνω. Το 2025, σταρ της τηλεόρασης έχουν γίνει δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας. Δεν το λέω υποτιμητικά, οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν και την κάνουν πάρα πολύ καλά», πρόσθεσε κλείνοντας.

Οι δηλώσεις για τον Πρωινό Καφέ

Η αναφορά του στον «Πρωινό Καφέ» φαίνεται πως έγινε περισσότερο ως ένα νοσταλγικό σχόλιο για τις εποχές όπου η ψυχαγωγία είχε πιο ανάλαφρο χαρακτήρα και λιγότερο δημοσιογραφικό.

Θυμίζουμε ότι σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» ανέφερε: «Το έχω στο μυαλό μου χωρίς να υπάρχει κάποια ημερομηνία. Εγώ έχω ανάγκη από χαρά. Αν ποτέ επιχειρούσα να κάνω πρωινό, θα το επιχειρούσα μόνο σαν ανάγκη τηλεθεατή και όχι σαν ανάγκη παρουσιαστή. Θα ξαναγυρνούσα να κάνω τον “Πρωινό Καφέ” του ΑΝΤ1».