Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;

«Ένας άνθρωπος μπορεί να πεθάνει σε λίγα λεπτά»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πλατεία Συντάγματος περιέγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω το βράδυ της Πέμπτης. 

Αρναούτογλου: Η εξομολόγηση για τον γιο του - «Είναι κάπως τα πράγματα»

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, μίλησε με λεπτομέρειες για το περιστατικό με τον νεαρό Δανό που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε με δύναμη στο πάτωμα από το ηλεκτρικό του πατίνι στο κέντρο της Αθήνας.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;

«Βρεθήκαμε στο ξενοδοχείο για να χαιρετήσουμε κάποιους φίλους που έφευγαν για Θεσσαλονίκη κι έβλεπα τα δύο παιδιά από τη Δανία που έπαιζαν, ο ένας με πατίνι. Κάποια στιγμή γυρίζω το κεφάλι μου και το παιδί με το πατίνι είχε βρεθεί στο κενό. Είχαμε πολύ μεγάλη αγωνία τι θα γίνει, πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι του ξενοδοχείου στην αστυνομία. Επειγόντως πρέπει να μπουν κάγκελα σε εκείνο το σημείο», αφηγήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή του ΟΡΕΝ. 

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ένα μόνο πράγμα έχω ζητήσει από τον γιο μου»

«Μάθαμε ότι το παιδί έχει σπάσει το ιερό οστό, θα πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο για πολύ καιρό. Εμείς κάποια στιγμή νομίζαμε ότι έχει πεθάνει, δεν κουνιόταν για αρκετή ώρα», περιέγραψε ο παρουσιαστής για το περιστατικό.

Λίγο πριν βγει ζωντανά στον «αέρα» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αποκλειστικό βίντεο που κατέγραψε ο δικηγόρος Αναστάσης Ντούγκας με το κινητό του τηλέφωνο προβλήθηκε στην τηλεόραση.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;

«Σας τηλεφωνώ γιατί δεν ξέρω αν σας ενημέρωσαν από την αστυνομία. Υπάρχει ένα παιδί που χτύπησε απέναντι από τη Βουλή, έχετε ενημερωθεί; […] Φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, κύριε! Έχουν περάσει 3μιση λεπτά που συζητάμε και ένας άνθρωπος μπορεί να πεθάνει σε λίγα λεπτά! Πώς να του δώσουμε πρώτες βοήθειες, αφού δεν ξέρουμε; Να του κάνουμε κακό;», φαίνεται να λέει έντρομος και έξαλλος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. 

Τα τηλεοπτικά μυστικά του Αρναούτογλου: «Γέλιο μας λείπει, γέλιο φτιάξαμε»

Η περιγραφή του γνωστού παρουσιαστή ανέδειξε όχι μόνο την αγωνία της στιγμής, αλλά και την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης, πριν συμβούν κι άλλα παρόμοια περιστατικά.

