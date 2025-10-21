Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό του

«Ο πολυαγαπημένος μας έφυγε»

«Χαίρω πολύ Σαββόπουλος» – Προβολή του θρυλικού ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη στο Μουσείο Μπενάκη/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με μια λιτή και συγκινητική ανακοίνωση, η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου – η σύζυγός του Άσπα, τα παιδιά τους Κορνήλιος και Ρωμανός (με τη σύντροφό του Αγγέλλα) και τα εγγόνια τους, Διονύσης και Ανδρέας – γνωστοποιεί την απώλεια του αγαπημένου τους ανθρώπου.

Η δήλωση της οικογένειας αναφέρει: «Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.»

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό του

Οι λεπτομέρειες για την τελετή αποχαιρετισμού θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ωρών.

Με σεβασμό,
Η οικογένειά του:
Άσπα (σύζυγος)
Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα (παιδιά)
Διονύσης και Ανδρέας (εγγόνια)

 

