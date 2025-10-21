Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατό του

Με μια λιτή και συγκινητική ανακοίνωση, η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου – η σύζυγός του Άσπα, τα παιδιά τους Κορνήλιος και Ρωμανός (με τη σύντροφό του Αγγέλλα) και τα εγγόνια τους, Διονύσης και Ανδρέας – γνωστοποιεί την απώλεια του αγαπημένου τους ανθρώπου.
Η δήλωση της οικογένειας αναφέρει: «Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.»
Οι λεπτομέρειες για την τελετή αποχαιρετισμού θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ωρών.
Με σεβασμό,
Η οικογένειά του:
Άσπα (σύζυγος)
Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα (παιδιά)
Διονύσης και Ανδρέας (εγγόνια)
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.