Φάρμα: Ποιος γαλάζιος κέρδισε τη δοκιμασία ατομικής ασυλίας;

Και ναι τη δοκιμασία ατομικής ασυλίας κέρδισε ο Βασίλης στη Φάρμα.

«Η ασυλία είναι στα χέρια του Βασίλη, οι λουκουμάδες είναι στα χέρια του Βασίλη», λέει αστειευόμενος ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ανανεώνει το ραντεβού με τους Farmers για την αυριανή ημέρα.

Από την πλευρά του ο Βασίλης λέει πως θεωρεί δίκαιο να αγωνιστεί γυναίκα με γυναίκα στον αχυρώνα και όλοι πιστεύουν πως ο παίκτης δε θα κρατήσει την ασυλία για τον εαυτό του.

Αντιθέτως, θα τη δώσει σε μια από τις δυο κοπέλες της ομάδας του.

Ποια θα μείνει ασφαλής εκτός Αχυρώνα; Η Ζωή ή η Ναταλία;

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε την απόφαση του Βασίλη και ποιος/α θα βρεθεί απέναντι από την Τζωρτζίνα.



Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

