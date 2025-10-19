Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»

Η πρόσφατη δήλωση της Φαίης Σκορδά, «είμαι πολύ καλά», όταν ρωτήθηκε από τη Μάρω Κοντού για την προσωπική της ζωή, φαίνεται πως αποτέλεσε την πρώτη -έστω και διακριτική- επιβεβαίωση της νέας της σχέσης.

Το σχετικό απόσπασμα δεν πέρασε απαρατήρητο από τη Σίσσυ Χρηστίδου και την ομάδα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, με την παρουσιάστρια να λέει πως αυτή είναι, στην ουσία, η πρώτη δημόσια παραδοχή της Φαίης Σκορδά για τη νέα της σχέση.

«Είναι μια σχέση που η Φαίη δεν την έχει μοιραστεί. Ουσιαστικά είναι η πρώτη της παραδοχή. Αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος ο σύντροφός της έχει ζητήσει, επειδή είναι τελείως έξω από αυτό τον χώρο, να μην προβάλλεται και να μην αναφέρεται αυτή η σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η αναφορά της Σίσσυς Χρηστίδου στον σύντροφο της Φαίης Σκορδά

Αν και η Φαίη Σκορδά αποφεύγει να μιλά για τα προσωπικά της, φαίνεται πως διανύει μια όμορφη περίοδο, την οποία επιλέγει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα.