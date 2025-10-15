Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μίλησε για τα προσωπικά της - «Είμαι πολύ καλά»

Η Φαίη Σκορδά έκανε την πιο απρόσμενη και αυθόρμητη αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή, μέσα από την εκπομπή της, Buongiorno και τη συνέντευξη που πήρε από τη Μάρω Κοντού!

Η παρουσιάστρια, που σπάνια μιλά δημόσια για τα προσωπικά της, απάντησε με χαμόγελο σε μια ερώτηση που κανείς δεν περίμενε — και φυσικά, η στιγμή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από το τηλεοπτικό κοινό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που πήρε η ίδια από τη Μάρω Κοντού, η οποία μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζωή, τον έρωτα και τα πάθη της, παραδέχτηκε ότι είναι πολύ καλά στην προσωπική της ζωή.

«Εσύ πώς είσαι ερωτικά; Δεν έχουμε μάθει…», τη ρώτησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια η Μάρω Κοντού και τότε η Φαίη Σκορδά, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, απάντησε άμεσα και με γλυκό χαμόγελο: «Πολύ καλά!»

Η ερώτηση της Μάρως Κοντού, αλλά και η αυθόρμητη απάντηση της παρουσιάστριας, προκάλεσαν χαμόγελα στο πλατό. Η ηθοποιός συνέχισε: «Ούτε διαβάζουμε τίποτα… Είσαι καλά να χαρώ;», με τη Φαίη να επιβεβαιώνει: «Πολύ καλά… Απλά εγώ…», αφήνοντας να εννοηθεί ότι προτιμά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Μάρω Κοντού, με το χιούμορ και τη σοφία της, συμπλήρωσε: «Είσαι πολύ νέα, αγάπη μου! Πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου, εγώ την έζησα… τη χόρτασα. Τώρα ζω ένα άλλο κομμάτι ζωής που δεν είχα προλάβει να ζήσω. Δουλειά, τρεχάματα, έρωτες, ζήλιες, κλάματα, παρακολουθήσεις… Ήμουν ζηλιάρα μερικές φορές και ήταν και ζηλιάρηδες».

Η συγκεκριμένη στιχομυθία έγινε γρήγορα viral, καθώς οι τηλεθεατές εντόπισαν τη διακριτική αλλά ξεκάθαρη αναφορά της Φαίης Σκορδά στην προσωπική της ευτυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν τους τελευταίους μήνες, η παρουσιάστρια είναι σε σχέση με έναν γοητευτικό άνδρα από τον κατασκευαστικό χώρο. Οι δυο τους φροντίζουν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας να ζουν «αθόρυβα» και χωρίς κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Η Φαίη Σκορδά δείχνει πιο ήρεμη και ανανεωμένη από ποτέ, ισορροπώντας με επιτυχία ανάμεσα στην επαγγελματική της πορεία στο Mega και την προσωπική της ζωή.

Η παρουσιάστρια αποφεύγει εδώ και χρόνια να μιλά για την προσωπική της ζωή, όμως η χαλαρή της διάθεση και το λαμπερό της χαμόγελο μαρτυρούν πως βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση.