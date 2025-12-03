Άση Μπήλιου: Η πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου χαρακτηρίζεται από έντονη ερωτική έλξη, συναισθηματική φόρτιση και τη διάθεση να πλησιάσουμε πιο αληθινά τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν. Οι συζητήσεις γίνονται πιο ουσιαστικές, ξεκαθαρίζουν καταστάσεις και φέρνουν ευκαιρίες για βαθύτερη σύνδεση ή νέες γνωριμίες με χημεία. Παράλληλα, πρακτικά θέματα και εκκρεμότητες βρίσκουν λύσεις, δίνοντας μας την αίσθηση σταθερότητας και προοπτικής.

Διαβάστε στο www.asibiliou.gr ποιες είναι οι εύκολες και ποιες οι δύσκολες μέρες του Δεκεμβρίου