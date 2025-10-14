Σίσσυ Χρηστίδου: Φλογερή κοκκινομάλλα στις διακοπές της στη Βαρκελώνη!

Η Σίσσυ Χρηστίδου κι η Χριστίνα Κοντοβά, απολαμβάνουν τις φθινοπωρινές διακοπές στη Βαρκελώνη και ήδη έχουν δημοσιεύσει τα μέρη που έχουν επισκεφθεί.
Αυτήν τη φορά, οι δύο φίλες επισκέφθηκαν τη Βαρκελώνη για να περάσουν στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Χριστίνα Κοντοβά: Διακοπές με τη bestie της Σίσσυ Χρηστίδου στη Βαρκελώνη
Όπως είδαμε μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν τόσο η Σίσσυ Χρηστίδου όσο κι η Χριστίνα Κοντοβά, επισκέφθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα μέρη, έκαναν βόλτες στους δρόμους της Βαρκελώνης και γεύτηκαν την τοπική κουζίνα.
Η Σίσσυ Χρηστίδου αγαπάει τα ταξίδια κι όποτε βρίσκει λίγο ελεύθερο χρόνο, επιλέγει να επισκέπτεται τόσο το εξωτερικό όσο και μέρη στην Ελλάδα μαζί με την οικογένεια και την παρέα της.
