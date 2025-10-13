Χριστίνα Κοντοβά: Διακοπές με τη bestie της Σίσσυ Χρηστίδου στη Βαρκελώνη

Τα μέρη που επισκέφθηκαν οι δύο καλές φίλες.

13.10.25 , 22:34
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βιντεάκι που πόσταρε η Σίσσυ Χρηστίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είναι γνωστό ότι η Χριστίνα Κοντοβά κι η Σίσσυ Χρηστίδου είναι πολύ καλές φίλες και συχνά ταξιδεύουν μαζί. 

Η Χριστίνα Κοντοβά κι η Σίσσυ Χρηστίδου τρελαίνουν τη μικρούλα Ada, κόρη της σχεδιάστριας μόδας, στα φιλιά!

Η Χριστίνα Κοντοβά κι η Σίσσυ Χρηστίδου τρελαίνουν τη μικρούλα Ada, κόρη της σχεδιάστριας μόδας, στα φιλιά! /Φωτογραφία Instagram

Αυτήν τη φορά, οι δύο φίλες επισκέφτηκαν τη Βαρκελώνη για να περάσουν στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

Σίσσυ Χρηστίδου: Στο Γύθειο με Βασάλο, Σταματόπουλο, Κοντοβά

Όπως είδαμε μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η σχεδιάστρια μόδας, επισκέφθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα μέρη, έκαναν βόλτες στους δρόμους της Βαρκελώνης και γεύτηκαν την τοπική κουζίνα.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά

Τόσο η Σίσσυ Χρηστίδου όσο και η Χριστίνα Κοντοβά, αγαπούν τα ταξίδια, πόσω μάλλον όταν ανακαλύπτουν νέους προορισμούς

Σίσσυ Χρηστίδου: Έτσι καταλαβαίνει την ποιότητα χαρακτήρα ενός άντρα

Χριστίνα Κοντοβά & Σίσσυ Χρηστίδου απόλαυσαν τοπικές συνταγές

Χριστίνα Κοντοβά & Σίσσυ Χρηστίδου απόλαυσαν τοπικές συνταγές /Φωτογραφία Instagram
