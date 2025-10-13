Χριστίνα Κοντοβά: Διακοπές με τη bestie της Σίσσυ Χρηστίδου στη Βαρκελώνη

Είναι γνωστό ότι η Χριστίνα Κοντοβά κι η Σίσσυ Χρηστίδου είναι πολύ καλές φίλες και συχνά ταξιδεύουν μαζί.
Η Χριστίνα Κοντοβά κι η Σίσσυ Χρηστίδου τρελαίνουν τη μικρούλα Ada, κόρη της σχεδιάστριας μόδας, στα φιλιά! /Φωτογραφία Instagram
Αυτήν τη φορά, οι δύο φίλες επισκέφτηκαν τη Βαρκελώνη για να περάσουν στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.
Όπως είδαμε μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η σχεδιάστρια μόδας, επισκέφθηκαν πολλά και ενδιαφέροντα μέρη, έκαναν βόλτες στους δρόμους της Βαρκελώνης και γεύτηκαν την τοπική κουζίνα.
Η ανάρτηση της Χριστίνας Κοντοβά
Τόσο η Σίσσυ Χρηστίδου όσο και η Χριστίνα Κοντοβά, αγαπούν τα ταξίδια, πόσω μάλλον όταν ανακαλύπτουν νέους προορισμούς.
Χριστίνα Κοντοβά & Σίσσυ Χρηστίδου απόλαυσαν τοπικές συνταγές /Φωτογραφία Instagram