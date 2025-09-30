Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε ξανά... μαθήτρια - Με ποια συμμαθήτριά της πόζαρε;

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε να κάνει κάτι διαφορετικό σήμερα, παρέα με τη συνεργάτιδα και καλή της φίλη, Ρούλα Σταματοπούλου.
Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»
Η παρουσιάστρια της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι! μαζί με τη make up artist, επέλεξαν να περάσουν το απόγευμα της Τρίτης μαθαίνοντας πρώτες βοήθειες.
Η Σίσσυ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από τα μαθήματα ενώ βλέπουμε ζωγραφισμένο το χαμόγελο στο πρόσωπό της.
Σίσσυ Χρηστίδου: «Δε θα μπει άντρας στο σπίτι, μέχρι να φύγουν τα παιδιά»
«Συμμαθήτριες σήμερα… 🤓 @larou1 Πρώτες βοήθειες από @first_aid_athens ❤️ Ευχαριστούμε πολύ…. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻», σχολίασε η παρουσιάστρια.
Όπως είδαμε μέσα από τις φωτογραφίες, πλήθος κόσμου βρισκόταν εκεί για τις πρώτες βοήθειες καθώς είναι αρκετά σημαντικό να τις γνωρίζουν και να τις μαθαίνουν όλοι.