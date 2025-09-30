Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε ξανά... μαθήτρια - Με ποια συμμαθήτριά της πόζαρε;

Έκανε μαθήματα για πρώτες βοήθειες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 22:49 Λάρισα: Ζωντανός ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σήραγγα ενώ έψαχνε λίρες
30.09.25 , 22:44 Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε ξανά... μαθήτρια - Με ποια συμμαθήτριά της πόζαρε;
30.09.25 , 22:30 Φάρμα: Η Βαλεντίνα ξέσπασε σε κλάματα - «Δε χόρευα, είχα ρυθμό!»
30.09.25 , 22:10 Φάρμα: Ποιος είναι ο 2ος μονομάχος των γαλάζιων;
30.09.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 30/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.300.000 ευρώ
30.09.25 , 21:46 Μητέρα Ναταλίας Λιονάκη: «Είναι πολύ βαρύ αυτό που έχει κάνει!»
30.09.25 , 21:40 Core Innovations Motor Oil: Στη Νέα Σμύρνη το πρώτο Smartshop
30.09.25 , 21:35 Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ασυλία;
30.09.25 , 21:15 Φάρμα: Τι περιέχει η δοκιμασία ατομικής ασυλίας της γαλάζιας ομάδας;
30.09.25 , 20:55 Εξιτήριο για τον Τομ Γκρίνγουντ: «Εμπιστεύομαι τους Έλληνες που με έσωσαν»
30.09.25 , 20:41 «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήθελε να κάνει τη ζωή της μιούζικαλ»
30.09.25 , 20:25 Βασίλης Μπισμπίκης: Τι είπε η συνεργάτιδά του στους αστυνομικούς
30.09.25 , 19:55 Πυροβολισμοί Δροσιά: Υπάλληλος των ελληνικών αμυντικών συστημάτων το θύμα
30.09.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε τη Μόνικα το «Κοινό συνθετικό» - Εσένα;
30.09.25 , 18:57 Η Στέλλα Γεωργιάδου και το... βασιλικό της αντικείμενο στο Cash or Trash!
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Λάρισα: Ζωντανός ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σήραγγα ενώ έψαχνε λίρες
Κλήρωση Τζόκερ 30/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.300.000 ευρώ
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε ξανά... μαθήτρια - Με ποια συμμαθήτριά της πόζαρε;
Φάρμα: Η Βαλεντίνα ξέσπασε σε κλάματα - «Δε χόρευα, είχα ρυθμό!»
Εξιτήριο για τον Τομ Γκρίνγουντ: «Εμπιστεύομαι τους Έλληνες που με έσωσαν»
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο της Σίσσυς Χρηστίδου που πόσταρε η Ρούλα Σταματοπούλου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε να κάνει κάτι διαφορετικό σήμερα, παρέα με τη συνεργάτιδα και καλή της φίλη, Ρούλα Σταματοπούλου.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι! μαζί με τη make up artist, επέλεξαν να περάσουν το απόγευμα της Τρίτης μαθαίνοντας πρώτες βοήθειες. 

Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε ξανά... μαθήτρια - Με ποια συμμαθήτριά της πόζαρε;

Η Σίσσυ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από τα μαθήματα ενώ βλέπουμε ζωγραφισμένο το χαμόγελο στο πρόσωπό της. 

Σίσσυ Χρηστίδου: «Δε θα μπει άντρας στο σπίτι, μέχρι να φύγουν τα παιδιά»

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

«Συμμαθήτριες σήμερα… 🤓 @larou1 Πρώτες βοήθειες από @first_aid_athens ❤️ Ευχαριστούμε πολύ…. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻», σχολίασε η παρουσιάστρια.

Όπως είδαμε μέσα από τις φωτογραφίες, πλήθος κόσμου βρισκόταν εκεί για τις πρώτες βοήθειες καθώς είναι αρκετά σημαντικό να τις γνωρίζουν και να τις μαθαίνουν όλοι.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top