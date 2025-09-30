Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε ξανά... μαθήτρια - Με ποια συμμαθήτριά της πόζαρε;

Δείτε το βίντεο της Σίσσυς Χρηστίδου που πόσταρε η Ρούλα Σταματοπούλου

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε να κάνει κάτι διαφορετικό σήμερα, παρέα με τη συνεργάτιδα και καλή της φίλη, Ρούλα Σταματοπούλου.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι! μαζί με τη make up artist, επέλεξαν να περάσουν το απόγευμα της Τρίτης μαθαίνοντας πρώτες βοήθειες.

Η Σίσσυ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από τα μαθήματα ενώ βλέπουμε ζωγραφισμένο το χαμόγελο στο πρόσωπό της.

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

«Συμμαθήτριες σήμερα… 🤓 @larou1 Πρώτες βοήθειες από @first_aid_athens ❤️ Ευχαριστούμε πολύ…. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻», σχολίασε η παρουσιάστρια.

Όπως είδαμε μέσα από τις φωτογραφίες, πλήθος κόσμου βρισκόταν εκεί για τις πρώτες βοήθειες καθώς είναι αρκετά σημαντικό να τις γνωρίζουν και να τις μαθαίνουν όλοι.