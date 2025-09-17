Σίσσυ Χρηστίδου: «Δε θα μπει άντρας στο σπίτι, μέχρι να φύγουν τα παιδιά»

Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής της «Χαμογέλα και Πάλι», η Σίσσυ Χρηστίδου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βίωσε εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη.

H δύσκολη δικαστική διαμάχη με τον Θοδωρή Μαραντίνη

«Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όσες αποφάσεις κι αν βγουν, δυστυχώς τα δικαστήρια επαναλαμβάνονται. Δε θα σταματήσει ποτέ, πιστεύω», σχολίασε στο περιοδικό ΟΚ! για την πολύκροτη δικαστική διαμάχη.

Μπορεί να πέρασε και ενδεχομένως να περνά δύσκολα λόγω αυτής της κατάστασης, αλλά ξέρει πολύ καλά πως είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει.

«Στενοχωριέμαι, φυσικά. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτό που άλλαξε είναι ότι έγινα πιο ανθεκτική. Έμαθα να εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη και να μη φοβάμαι. Γιατί είδα στην πράξη πως πάνω απ’ όλα βάζει τα παιδιά μας. Κάθε φορά που διαβάζω μια απόφαση, καταλήγω να κλαίω με λυγμούς από συγκίνηση».



«Δεν έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στους άντρες»

Βέβαια, εκτός από τη Δικαιοσύνη συνεχίζει να εμπιστεύεται τους άνδρες γεγονός που σχολίασε με χιούμορ! «Προφανώς και έχω! Τι εννοείς; Μεγαλώνω δύο αγόρια που θα γίνουν υπέροχοι άντρες. Έχω υπέροχους άντρες στη ζωή μου, τον αδελφό μου, τον πατέρα μου, τον Παύλο (Σταματόπουλο), τους φίλους μου, τον ψυχολόγο μου, τον δικηγόρο μου… Είναι δυνατόν να μην τους εμπιστεύομαι; Αλίμονο.»

Όσο για έναν νέο σύντροφο, η Σίσσυ είναι απόλυτα ξεκάθαρη: «Μετά το διαζύγιό μου πήρα την απόφαση να κρατώ τη ζωή μου μακριά από τα φώτα. Δεν ονειρεύομαι έναν νέο γάμο ή έναν άντρα να μπει στο σπίτι μου και να ζήσουμε μαζί. Αυτό δεν υπάρχει στο πλάνο, τουλάχιστον όχι όσο τα παιδιά μου είναι ακόμα στο σπίτι. Είναι μια βαθιά συνειδητή απόφαση. Και είναι μια συνθήκη που, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι εύκολο να δεχτεί κάποιος άντρας. Το καταλαβαίνω.»



