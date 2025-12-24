Reunion «Στο Παρά Πέντε»: Εξομολογήσεις και η σπόντα της Μακρυπούλια

«Εμένα αυτή η δουλειά ήταν όλη μου η ζωή!», είπε ο Καπουτζίδης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 11:32 Όταν η Ζεν κάνει χιούμορ: «Έχω τσακωθεί με την κουζίνα»
24.12.25 , 11:30 Κολωνάκι: «Δεν ήξερα ότι ήταν μαϊμού»
24.12.25 , 10:41 Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
24.12.25 , 10:36 Θεσσαλονίκη: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από έξι αγόρια
24.12.25 , 10:36 Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
24.12.25 , 10:27 Ρουβάς: Έφερε τα Χριστούγεννα στο σπίτι του με... χορό!
24.12.25 , 10:15 Reunion «Στο Παρά Πέντε»: Εξομολογήσεις και η σπόντα της Μακρυπούλια
24.12.25 , 10:06 Τρία γραφικά χωριά της ορεινής Ναυπακτίας - Καταρράκτες και έλατα!
24.12.25 , 10:05 Επιλεγμένα μοντέλα Ducati με όφελος τιμής
24.12.25 , 09:50 «Θέλει να φύγει ο Τετέ»: Σε διαπραγματεύσεις με την Γκρέμιο ο Παναθηναϊκός!
24.12.25 , 09:48 Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα
24.12.25 , 09:40 Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ σήμερα
24.12.25 , 09:39 Σμαράγδα Καρύδη– Θοδωρής Αθερίδης: Τα σημάδια που έδειχναν τον χωρισμό τους
24.12.25 , 09:31 Christmas outfits: Οι πιο λαμπερές τάσεις για τις γιορτινές εξόδους!
24.12.25 , 09:30 Breakfast@Star: Γιορτινή έναρξη με ευχές και κάλαντα παραμονή Χριστουγέννων
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ σήμερα
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
«Στο Παρά Πέντε» - 20 χρόνια μετά: Τα highlights του επετειακού Reunion/ βίντεο από Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκίνηση, δάκρυα και νοσταλγία είχε το Reunion των ηθοποιών της δημοφιλούς σειρά «Στο Παρά Πέντε», 20 χρόνια μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου. 

Στο Πάρα Πέντε 20 χρόνια μετά - Νέο backstage βίντεο από τα γυρίσματα

Στο επετειακό reunion που προβλήθηκε χθες, το cast μοιράστηκε με κοινό και τηλεθεατές άγνωστες στιγμές από τα γυρίσματα, αστεία και απρόοπτα κι απάντησε σε απορίες των τηλεθεατών σχετικά με τη σειρά. 

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

«Καλώς ήρθατε! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! Και χαρούμενοι είμαστε και συγκινημένοι! Υποτίθεται ότι εμείς σας καλέσαμε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εμείς είμαστε εδώ, γιατί εσείς μας φέρατε εδώ», ήταν τα πρώτα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη.

Καρύδη: «To reunion του Παρά Πέντε θα έχει backstage και νέες σκηνές»

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

«Εμένα αυτή η δουλειά ήταν όλη μου η ζωή! Ήτανε η εφηβική μου ηλικία που την πέρασα πολύ μόνος μου και ήθελα να έχω φίλους, οπότε έγραψα μια παρέα για να έχω φίλους. Οπότε όταν σας δίνει ένας άνθρωπος την καρδιά του, μη ζητάτε κι άλλο! Είναι πολύ αυτό που σας έχει δώσει! Πάντοτε όταν γράφω θέλω οι χαρακτήρες μου να έχουν συνέχεια, να έχουν συνέπεια. Δε θέλω να λένε ότι να είναι, θέλω να είναι πολύ πιστοί στα συναισθήματά τους. Θέλω όμως να έχω πάντοτε την ελευθερία να έχω έναν χαρακτήρα, ο οποίος μπορεί να είναι όσο συνεπής θέλει. Στο Παρά Πέντε ο χαρακτήρας αυτός ήταν η Θεοπούλα!», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

Τότε, η Έφη Παπαθεοδώρου μπήκε στο πλατό, με τον κόσμο να τη χειροκροτά. «Υπάρχει και μία θλίψη μέσα μου, γιατί έχω χάσει τη Σόφη. Με ενέπνευσε και πολύ μου λείπει, είναι γεγονός», είπε η αγαπημένη Θεοπούλα.

«Η Ειρήνη Κουμαριανού είναι ένας από τους ανθρώπους που με επηρέασε περισσότερο στη ζωή μου και κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος πίστευε στην αξία της ζωής, στην αξία της καλοσύνης. Ήξερε ότι η καλοσύνη είναι προαπαιτούμενο για την ευτυχία κι έφυγε ευτυχισμένη γιατί ήταν πολύ καλός άνθρωπος», αποκάλυψε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

H σπόντα της Μακρυπούλια για το Ρουκ Ζουκ

Οι πρωταγωνιστές, Γιώργος Καπουτζίδη, Σμαράγδα Καρύδη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αργύρης Αγγέλου και Αγγελική Λάμπρη υποδύθηκαν τους ρόλους τους και στο σήμερα, κάνοντας εκ νέου σκηνές μαζί, που προβλήθηκαν σε βίντεο.

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

Σε ένα από αυτά, συμμετείχε και η Ζέτα Μακρυπούλια, ως Αμαλία. Εκεί «πέταξε» και μια σπόντα για το Ρουκ Ζουκ και την αλλαγή ώρας.

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της σειράς αποκαλύφθηκε πως η Αμαλία ήταν άγγελος, που εμφανιζόταν τις δύσκολες στιγμές να βοηθήσει την παρέα. 

Ζέτα Μακρυπούλια: Έτοιμη για το νέο show - Άγνωστο το μέλλον του Ρουκ Ζουκ

«Σπύρο! Η γιαγιά σου σού στέλνει χαιρετίσματα! Ναι! Είμαστε μαζί! Και με τη Θεοπούλα! Σε όλες τις αποστολές! Εγώ για κάλυψη, παρουσιάζω στην ισπανική τηλεόραση το Ρουκ Ζουκ! Ρουκ Θουκ το λένε εκεί! Αααα! Να έρθετε να παίξετε! Είναι καταπληκτικό παιχνίδι! Βέβαια μας άλλαξαν ώρα φέτος… Ας μη μιλήσω καλύτερα!», έλεγε η «Αμαλία» στο επετειακό βίντεο.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
 |
ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
 |
ΕΦΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
 |
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
 |
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top