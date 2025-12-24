Reunion «Στο Παρά Πέντε»: Εξομολογήσεις και η σπόντα της Μακρυπούλια

Συγκίνηση, δάκρυα και νοσταλγία είχε το Reunion των ηθοποιών της δημοφιλούς σειρά «Στο Παρά Πέντε», 20 χρόνια μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου.

Στο επετειακό reunion που προβλήθηκε χθες, το cast μοιράστηκε με κοινό και τηλεθεατές άγνωστες στιγμές από τα γυρίσματα, αστεία και απρόοπτα κι απάντησε σε απορίες των τηλεθεατών σχετικά με τη σειρά.

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

«Καλώς ήρθατε! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! Και χαρούμενοι είμαστε και συγκινημένοι! Υποτίθεται ότι εμείς σας καλέσαμε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εμείς είμαστε εδώ, γιατί εσείς μας φέρατε εδώ», ήταν τα πρώτα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη.

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

«Εμένα αυτή η δουλειά ήταν όλη μου η ζωή! Ήτανε η εφηβική μου ηλικία που την πέρασα πολύ μόνος μου και ήθελα να έχω φίλους, οπότε έγραψα μια παρέα για να έχω φίλους. Οπότε όταν σας δίνει ένας άνθρωπος την καρδιά του, μη ζητάτε κι άλλο! Είναι πολύ αυτό που σας έχει δώσει! Πάντοτε όταν γράφω θέλω οι χαρακτήρες μου να έχουν συνέχεια, να έχουν συνέπεια. Δε θέλω να λένε ότι να είναι, θέλω να είναι πολύ πιστοί στα συναισθήματά τους. Θέλω όμως να έχω πάντοτε την ελευθερία να έχω έναν χαρακτήρα, ο οποίος μπορεί να είναι όσο συνεπής θέλει. Στο Παρά Πέντε ο χαρακτήρας αυτός ήταν η Θεοπούλα!», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

Τότε, η Έφη Παπαθεοδώρου μπήκε στο πλατό, με τον κόσμο να τη χειροκροτά. «Υπάρχει και μία θλίψη μέσα μου, γιατί έχω χάσει τη Σόφη. Με ενέπνευσε και πολύ μου λείπει, είναι γεγονός», είπε η αγαπημένη Θεοπούλα.

«Η Ειρήνη Κουμαριανού είναι ένας από τους ανθρώπους που με επηρέασε περισσότερο στη ζωή μου και κατάλαβα ότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος πίστευε στην αξία της ζωής, στην αξία της καλοσύνης. Ήξερε ότι η καλοσύνη είναι προαπαιτούμενο για την ευτυχία κι έφυγε ευτυχισμένη γιατί ήταν πολύ καλός άνθρωπος», αποκάλυψε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

H σπόντα της Μακρυπούλια για το Ρουκ Ζουκ

Οι πρωταγωνιστές, Γιώργος Καπουτζίδη, Σμαράγδα Καρύδη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αργύρης Αγγέλου και Αγγελική Λάμπρη υποδύθηκαν τους ρόλους τους και στο σήμερα, κάνοντας εκ νέου σκηνές μαζί, που προβλήθηκαν σε βίντεο.

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

Σε ένα από αυτά, συμμετείχε και η Ζέτα Μακρυπούλια, ως Αμαλία. Εκεί «πέταξε» και μια σπόντα για το Ρουκ Ζουκ και την αλλαγή ώρας.

Reunion «Στο Παρά Πέντε»/ screenshot Breakfast@Star

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της σειράς αποκαλύφθηκε πως η Αμαλία ήταν άγγελος, που εμφανιζόταν τις δύσκολες στιγμές να βοηθήσει την παρέα.

«Σπύρο! Η γιαγιά σου σού στέλνει χαιρετίσματα! Ναι! Είμαστε μαζί! Και με τη Θεοπούλα! Σε όλες τις αποστολές! Εγώ για κάλυψη, παρουσιάζω στην ισπανική τηλεόραση το Ρουκ Ζουκ! Ρουκ Θουκ το λένε εκεί! Αααα! Να έρθετε να παίξετε! Είναι καταπληκτικό παιχνίδι! Βέβαια μας άλλαξαν ώρα φέτος… Ας μη μιλήσω καλύτερα!», έλεγε η «Αμαλία» στο επετειακό βίντεο.

