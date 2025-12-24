Επιλεγμένα μοντέλα Ducati με όφελος τιμής

Δείτε ποιο είναι το όφελος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 11:32 Όταν η Ζεν κάνει χιούμορ: «Έχω τσακωθεί με την κουζίνα»
24.12.25 , 11:30 Κολωνάκι: «Δεν ήξερα ότι ήταν μαϊμού»
24.12.25 , 10:41 Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
24.12.25 , 10:36 Θεσσαλονίκη: 13χρονη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από έξι αγόρια
24.12.25 , 10:36 Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
24.12.25 , 10:27 Ρουβάς: Έφερε τα Χριστούγεννα στο σπίτι του με... χορό!
24.12.25 , 10:15 Reunion «Στο Παρά Πέντε»: Εξομολογήσεις και η σπόντα της Μακρυπούλια
24.12.25 , 10:06 Τρία γραφικά χωριά της ορεινής Ναυπακτίας - Καταρράκτες και έλατα!
24.12.25 , 10:05 Επιλεγμένα μοντέλα Ducati με όφελος τιμής
24.12.25 , 09:50 «Θέλει να φύγει ο Τετέ»: Σε διαπραγματεύσεις με την Γκρέμιο ο Παναθηναϊκός!
24.12.25 , 09:48 Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα
24.12.25 , 09:40 Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ σήμερα
24.12.25 , 09:31 Christmas outfits: Οι πιο λαμπερές τάσεις για τις γιορτινές εξόδους!
24.12.25 , 09:30 Breakfast@Star: Γιορτινή έναρξη με ευχές και κάλαντα παραμονή Χριστουγέννων
24.12.25 , 09:13 Έξοδος με χαμηλές ταχύτητες λόγω μπλόκων – Φόβοι για νέα ταλαιπωρία
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα
Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 24.12.25, 12:05
Επιλεγμένα μοντέλα Ducati με όφελος τιμής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ducati παρουσιάζει τα Ducati Power Deals, μια δυναμική ενέργεια που μετατρέπει την επιθυμία για Ducati σε πραγματικότητα έως τις 31/12/2025. Με οικονομικό όφελος που φτάνει έως και τα 4.000€ και χωρίς αναμονή, επιλεγμένα μοντέλα Ducati είναι άμεσα διαθέσιμα για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη νέα χρονιά με την Ducati των ονείρων τους.

Η Ducati DesertX έχει σχεδιαστεί για όσους βλέπουν τον δρόμο μόνο ως την αρχή. Με έμφαση στην εργονομία, την αντοχή και τις εκτός δρόμου δυνατότητες, προσφέρει έλεγχο και αυτοπεποίθηση σε κάθε είδους τερέν. Η άμεση διαθεσιμότητα και το ενισχυμένο όφελος τιμής έως 2.000€ κάνουν την DesertX μια ουσιαστική πρόταση για όσους αναζητούν αυθεντικό adventure χαρακτήρα, χωρίς συμβιβασμούς σε τεχνολογία και ποιότητα.

Οι Panigale και Streetfighter εκφράζουν την κορυφαία sport και performance φιλοσοφία της Ducati. Υψηλές επιδόσεις, προηγμένα ηλεκτρονικά και τεχνολογία εξελιγμένη απευθείας από τους αγώνες συνθέτουν έναν καθαρό, αγωνιστικό χαρακτήρα.Σε επιλεγμένες εκδόσεις, το οικονομικό πλεονέκτημα που φτάνει έως 4.000€ καθιστά την πρόσβαση στον κόσμο των υψηλών επιδόσεων Ducati πιο προσιτή, διατηρώντας αναλλοίωτη την αίσθηση και την απόδοση.

Η Hypermotard 698 Mono αναδεικνύει την πιο άμεση και παιχνιδιάρικη πλευρά της Ducati. Ο μονοκύλινδρος χαρακτήρας, το χαμηλό βάρος και η supermoto φιλοσοφία προσφέρουν αμεσότητα, έλεγχο και έντονη συμμετοχή του αναβάτη. Με ειδικό όφελος που φτάνει έως 1.000€, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν αυθεντική οδηγική εμπειρία με έμφαση στη διασκέδαση και την απόκριση.

Η Scrambler Ducati εκφράζει τη σύγχρονη και πιο άμεση πλευρά της μάρκας, με έμφαση στην απλότητα, την ευχρηστία και τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό της. Ελαφριά, ευέλικτη και φιλική στην καθημερινή χρήση, προσαρμόζεται φυσικά στον ρυθμό της πόλης. Χάρη στο ενισχυμένο όφελος τιμής έως 2.000€, η απόκτηση μιας Scrambler γίνεται ακόμα πιο προσιτή, χωρίς να αλλοιώνεται το αυθεντικό Ducati στιλ και η ταυτότητα της σειράς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DUCATI
 |
ΟΦΕΛΟΣ ΤΙΜΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top