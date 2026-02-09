Το Club του 1% έρχεται στο Star κι αλλάζει τα δεδομένα - Δείτε το trailer

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα τηλεπαιχνίδια

Το Club του 1% έρχεται στο Star κι υπόσχεται να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα τηλεπαιχνίδια!

Το νέο, πρωτότυπο, συναρπαστικό prime time entertainment show του Star, το “Club του 1%”, δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο οικοδεσπότη! 

Πέτρος Πολυχρονίδης: «Στο Club του 1% θα δείτε κάτι πρωτόγνωρο»

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ψυχαγωγία, την αμεσότητα και το χιούμορ, αναλαμβάνει την παρουσίαση του πιο έξυπνου game show της νέας σεζόν.

Με περισσότερα από 11 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στον «Τροχό της Τύχης» και πολυετή εμπειρία στο χώρο της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, ο μετρ των τηλεπαιχνιδιών, Πέτρος Πολυχρονίδης, υπόσχεται να μετατρέψει το “Club του 1%” σε μια αυθεντική εμπειρία ψυχαγωγίας, γεμάτη ενέργεια, ένταση και αμείωτο ενδιαφέρον!

Στo Σίδνεϊ ο Πέτρος Πολυχρονίδης- Όσα είπε για το νέο project «Club του 1%»

Αυθόρμητος, άμεσος, επικοινωνιακός με έντονο χιούμορ και την ικανότητα να συνδέεται με το κοινό, είναι ιδανικός για ένα παιχνίδι που βασίζεται όχι στη γνώση, αλλά στη λογική και τη διαίσθηση! 

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μας προσκαλεί όλους να παίξουμρ στο Club του 1%

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μας προσκαλεί όλους να παίξουμρ στο Club του 1%

Στο trailer που κυκλοφόρησε, βλέπουμε τον παρουσιαστή να μιλάει στο κινητό με έναν ενδιαφερόμενο φίλο του και να του εξηγεί ότι είναι ένα παιχνίδι που «έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το μυαλό». Λίγο πριν τερματίσει την κλήση, τον παροτρύνει να έρθει να παίξει όπως είναι, ξεκαθαρίζοντας πως οι γνώσεις δεν είναι απαραίτητη προυπόθεση για να πετύχει κάποιος.

Το παιχνίδι που θα μας πάρει το μυαλό έρχεται για να μπει σε κάθε σπίτι και να γίνει η Νο1 συνήθεια του τηλεθεατή!

Το Club του 1%: Όσα πρέπει να γνωρίζεται για το νέο τηλεπαιχνίδι του Star

Σε αυτό το πρωτοποριακό, πολυβραβευμένο format, δεν χρειάζεται ούτε γνώση, ούτε αποστήθιση, αλλά μόνο ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό σου!

Μπορείς να σκεφτείς λογικά και στρατηγικά όπως το 1% του πληθυσμού;


Με διεθνείς διακρίσεις, όπως τα Rose d'Or, National Television Awards και Broadcast Awards και επιτυχία σε περισσότερες από 15 χώρες, όπως Γαλλία, Ισραήλ, Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, το παιχνίδι υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή στο prime time entertainment.

Η ελληνική έκδοση του show έρχεται μέσα από την παραγωγή της Green Pixel Productions, ενώ την παγκόσμια διανομή υπογράφει το BBC Studios.

Ο Κάρολος Αλκαλάι, Γενικός Διευθυντής του Star, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που αποκτήσαμε το Club  του 1%, ένα φρέσκο και ξεχωριστό παιχνίδι, που βασίζεται στην εξυπνάδα και στην κοινή λογική παρά στη γνώση.  Συνδυάζεται τέλεια με τη στρατηγική του Star να προσφέρει διασκέδαση και ποιοτική ψυχαγωγία στο ελληνικό κοινό. Το Club του 1% γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι εξίσου επιτυχημένο και στην Ελλάδα».

Θέλεις να δοκιμάσεις τη λογική σου;

Ανακάλυψε αν σκέφτεσαι όπως το 50%, το 30% ή όπως μόλις το 1% των Ελλήνων και ζήσε την εμπειρία του πιο συναρπαστικού mind game!

Το Club του 1%– Το παιχνίδι όπου η κοινή λογική είναι το κλειδί της επιτυχίας!

 

