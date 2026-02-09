Ένοχος ο ηθοποιός για βιασμό και δύο απόπειρες - Ποινή 4 ετών με αναστολή

Η απόφαση πάρθηκε με οριακή πλειοψηφία

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε ένοχο έναν 43χρονο ηθοποιό και σκηνοθέτη για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο νεαρών γυναικών, που φέρονται να έλαβαν χώρα το Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013. Μετά από μια δικαστική διαδικασία με έντονο ενδιαφέρον, η πλειοψηφία των ενόρκων και των τακτικών δικαστών (4-3) αποφάσισε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ενοχή του κατηγορουμένου.

Συνεχίζεται η δίκη γνωστού ηθοποιού για βιασμό - Παρών ο Γιώργος Λάνθιμος

Το δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, κάτι που οδήγησε στην επιβολή ποινής φυλάκισης τέσσερα έτη, η οποία όμως αναστέλλεται μέχρι την έκβαση της έφεσης. Παράλληλα, η απόφαση περιλαμβάνει τον περιοριστικό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τον ηθοποιό μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Οι δύο καταγγέλλουσες ξέσπασαν σε κλάματα μόλις ανακοινώθηκε η ετυμηγορία. Η υπεράσπιση του 43χρονου αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν αποδείχθηκε η τέλεση των πράξεων, και ισχυρίστηκε ότι οι καταγγελίες έγιναν με στόχο να του «καταστρέψουν τη ζωή και την καριέρα». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καταγγελίες εντάσσονται στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo, με σκοπό να του φέρουν δημοσιότητα και ζημιά.

Δίκη γνωστού ηθοποιού για βιασμό & απόπειρα βιασμού - «Ζητούσε να γδύνομαι»

Η εισαγγελέας είχε προτείνει στο δικαστήριο να απαλλαχθεί ο κατηγορούμενος λόγω αμφιβολιών, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν αντιφάσεις στις καταθέσεις των μαρτύρων και ότι δεν είχαν αξιοποιηθεί κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο, οι δικαστές αποφάσισαν διαφορετικά, αποδίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στα στοιχεία που προσκόμισαν οι καταγγέλλουσες.

 

