Συνεχίζεται η δίκη γνωστού ηθοποιού για βιασμό - Παρών ο Γιώργος Λάνθιμος

Με ένταση και σοκαριστικές αποκαλύψεις συνεχίστηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η δίκη του 43χρονου ηθοποιού, που κατηγορείται για δύο απόπειρες βιασμού και έναν βιασμό. Ως μάρτυρας κατέθεσε η αδελφή της πρώτης καταγγέλλουσας, γνωστή ηθοποιός αλλά και πρώην σύντροφος του κατηγορουμένου.

Η ίδια περιέγραψε την ψυχολογική κατάρρευση της αδελφής της, η οποία είχε οδηγηθεί σε απόπειρα αυτοκτονίας, αποκαλύπτοντας αργότερα ότι ο 43χρονος την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Η μάρτυρας δήλωσε πως, όταν τον αντιμετώπισε, εκείνος δεν αρνήθηκε την πράξη, αλλά επιχείρησε να τη δικαιολογήσει. «Μου είπε πως του άρεσε το σώμα της και δεν καταλάβαινε γιατί αντιδρούσα έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός περιέγραψε πως η οικογένειά της είχε εμπιστευτεί τον κατηγορούμενο, ο οποίος «τους είχε καταστρέψει».

Εμφανώς φορτισμένη, μίλησε και για τη δική της εμπειρία βιασμού, όταν διατηρούσε σχέση με τον κατηγορούμενο. Όπως είπε, τον θεωρούσε «μέντορα και δάσκαλο», αλλά εκείνος την εξανάγκαζε σε πράξεις που την τραυμάτισαν βαθιά. «Θυμάμαι μόνο τον πόνο και τα κλάματα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως τότε πίστευε ότι έφταιγε η ίδια.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρών στην αίθουσα ήταν και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, συνεργάτης της μάρτυρας, ενώ η σύζυγός του αναμένεται να καταθέσει επίσης.