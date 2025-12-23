Πρόστιμα για κάπνισμα: Τα ποσά που θα πληρώσουν θαμώνες και επιχειρήσεις

«Σαρωτικοί» έλεγχοι στα μαγαζιά της Αθήνας
Πηγή: Φωτογραφία pexels (lil artsy)
Κάπνισμα Πρόστιμα: Τι Πληρώνουν Μαγαζιά Και Καπνιστές
«Τσουχτερά» εξακολουθούν να είναι τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και θαμώνες που καπνίζουν εντός καταστημάτων.

Για τα φυσικά πρόσωπα το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις αλλάζει βάσει των τ.μ. του καταστήματος

Συγκεκριμένα:

  • Κλειστοί χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και πάσης φύσεως κλειστοί χώροι κατά την έννοια των διατάξεων της υπ' αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β' 2161, ενδεικτικά κέντρα διασκέδασης, χώροι εστίασης, καφετέριες, μπαρ), εκτάσεως κάτω των 100τμ. Η επίταση του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής ορίζεται ρητά ως τον παρακείμενο πίνακα:
  1. 500 € - 1η φορά
  2. 1.000 € - 2η φορά
  3. 2.000 € - 3η φορά
  4. 4.000€ - προσωρινή σφράγιση/αναστολή λειτουργίας επιχείρησης διάρκειας 10 ημερών - 4η φορά
  5. 8.000 € και Οριστική ανάκληση αδείας την 5η φορά
  • Κλειστοί χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, και πάσης φύσεως κλειστοί χώροι κατά την έννοια των διατάξεων της υπ' αριθμ. Υ1 γ/Γ. Π./οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β' 2161, ενδεικτικά κέντρα διασκέδασης, χώροι εστίασης, καφετέριες, μπαρ) άνω των 100τμ. Η επίταση του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής ορίζεται ρητά ως τον παρακείμενο πίνακα: 
  1. 2.000 € - 1η φορά
  2. 4.000 € - 2η φορά
  3. 6.000 € - 3η φορά
  4. 8.000€ και προσωρινή σφράγιση/αναστολή λειτουργίας διάρκειας 10 ημερών - 4η φορά
  5. 10.000 € και Οριστική ανάκληση αδείας - 5η φορά
  • Κλειστοί χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, και πάσης φύσεως κλειστοί χώροι κατά την έννοια των διατάξεων της υπ' αριθμ. Υ1 γ/Γ. Π./οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β' 2161(, ενδεικτικά κέντρα διασκέδασης, χώροι εστίασης, καφετέριες, μπαρ), άνω των 300τμ. Η επίταση του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής ορίζεται ρητά ως τον παρακείμενο πίνακα
  1. 6.000 € - 1η φορά
  2. 7.000 € - 2η φορά
  3. 8.000 € -  3η φορά
  4. 9.000€ και προσωρινή σφράγιση/αναστολή λειτουργίας διάρκειας 10 ημερών - 4η φορά
  5. 10.000 € και Οριστική ανάκληση αδείας - 5η φορά

Μπαράζ ελέγχων σε καταστήματα στην Αθήνα

Κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛΑΣ και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πραγματοποίησαν σαρωτικούς ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος την Παρασκευή και το Σάββατο, 12 και 13 Δεκεμβρίου.

Ο έλεγχος έγινε στις περιοχές Βοτανικός, Γκάζι, Κεραμεικός, Θησείο, Πετράλωνα, Κολωνάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι και Κουκάκι, με στόχο την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος και της μη διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

Ο Δήμος Αθηναίων έδωσε σήμερα τα στοιχεία από αυτό το διήμερο, σύμφωνα με τα οποία ελέγχθηκαν συνολικά 24 επιχειρήσεις, διαπιστώθηκαν 14 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 19.600 ευρώ.

Ειδικότερα, κατά τους επιτόπιους ελέγχους επιβλήθηκαν:

  • Δύο πρόστιμα ύψους 4.500 ευρώ σε υπεύθυνους επιχειρήσεων για μη λήψη λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων) στον εσωτερικό χώρο τους.
  • Πέντε πρόστιμα ύψους 13.500 ευρώ σε υπεύθυνους επιχειρήσεων για την ανοχή σε καπνιστές.
  • Έξι πρόστιμα ύψους 600 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για την παράβαση του νόμου περί καπνίσματος σε χώρο όπου απαγορεύεται.
  • Ένα πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε υπεύθυνο επιχείρησης για την είσοδο και παραμονή ανηλίκων, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο έτος ηλικίας.
