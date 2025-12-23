Τζένη Οικονόμου για Λυκουρέζο: «Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία κι άσχημα»

Όσα είπε η ηθοποιός για τη σχέση της με τον γνωστό ποινικολόγο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.12.25 , 18:44 Μαρία Ηλιάκη: «Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι κουρασμένη»
23.12.25 , 18:18 Όλα όσα δεν ήξερες για τα Χριστούγεννα: Ιστορία, παραδόσεις και... περίεργα
23.12.25 , 18:17 Έτοιμοι για το χειμώνα: 8 tips από τη Bridgestone
23.12.25 , 18:14 Τζένη Οικονόμου για Λυκουρέζο: «Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία κι άσχημα»
23.12.25 , 17:36 Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
23.12.25 , 17:13 Κέλλυ Κελεκίδου: Το συγκινητικό βίντεο με τον μικρό Γιαννάκη του ΠΑΟΚ
23.12.25 , 16:57 Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στη Τζίτζι Χαντίντ!
23.12.25 , 16:45 Προσφορές σε online casino - Τι πρέπει να γνωρίζεις
23.12.25 , 16:24 Κουαρτέτο Μποροντίν: Το ιστορικό Κουαρτέτο επιστρέφει στο Μέγαρο
23.12.25 , 15:53 Πρόστιμα για κάπνισμα: Τα ποσά που θα πληρώσουν θαμώνες και επιχειρήσεις
23.12.25 , 15:43 Εξελίξεις στην Κρήτη: «Χάθηκε στα χωράφια» - Νέες μαρτυρίες για τον γιατρό
23.12.25 , 15:38 Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
23.12.25 , 15:28 Τάσος Χαλκιάς: «Δεν μπαίνουν εύκολα "φορετοί" στο θέατρο»
23.12.25 , 15:22 Επίσκεψη Στο Σπίτι Του Ηθοποιού - Το Σπουδαίο Έργο Της Άννας Φόνσου
23.12.25 , 15:17 Στα Παιδικά Χωριά SOS ο Π. Δήμας - Η Δάδα Του Πουλήθηκε Για Καλό Σκοπό
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Σπυροπούλου: Μας δείχνει τι κάνει όταν δεν είναι άρρωστα τα παιδιά της
Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Βίκυ Καγιά: Με τη 10χρονη κόρη της σε χριστουγεννιάτικo event
Καινούργιου: Η συγκινητική εξομολόγηση & τα ονόματα που θα πάρει η κόρη της
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε η Τζένη Οικονόμου στην εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Τζένη Οικονόμου μίλησε στο Πρωινό του ANT1 για την σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο και τα σχόλια που έχουν δεχτεί όλο αυτό το διάστημα.

Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Χέρι - χέρι με τη σύντροφό του σε εκδήλωση

Όπως ανέφερε η γνωστή ηθοποιός, δεν υπάρχουν σχέδια για το επόμενο βήμα στη σχέση τους: «Δεν έχουμε συζητήσει με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο το ενδεχόμενο συμφώνου συμβίωσης. Δεν χρειάζεται να συμβεί, είμαστε καλά και συνεχίζουμε». 

Τζένη Οικονόμου για Λυκουρέζο: «Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία κι άσχημα»

Για όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του καταξιωμένου δικηγόρου που την κέρδισαν: «Ξεχωρίζω το μυαλό του, το πνεύμα του, τις γνώσεις του, αλλά πάνω απ’ όλα η ψυχή του, η προσωπικότητά του, αυτό που είναι σαν άνθρωπος. Γλυκύτατος και δοτικός. Συμπαραστέκεται πολύ, φροντίζει, αγαπάει… Είναι όλη του η παρουσία, η εικόνα η σκέψη και τα συναισθήματά του».

Αλέξανδρος Λυκουρέζος-Τζένη Οικονόμου:Γιατί επιλέγουν να μη συγκατοικήσουν

«Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία και άσχημα και δεν μπορείς να βάλεις μέτρο σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί και να πει ό,τι θέλει. Εμείς κοιτάμε πως είμαστε καλά και αυτό είναι αρκετό. Ήταν μια ανάγκη μας αυτός ο δεσμός», ανέφερε για τα σχόλια για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο.

Τζένη Οικονόμου για Λυκουρέζο: «Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία κι άσχημα»

Θυμίζουμε ότι η Τζένη Οικονόμου είναι ηθοποιός, ενώ τον τελευταίο 1,5 χρόνο διατηρεί σχέση με τον γνωστό ποινικολόγο. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση το περασμένο καλοκαίρι στο Θέατρο Άλσος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top