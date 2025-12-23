Τζένη Οικονόμου για Λυκουρέζο: «Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία κι άσχημα»

Η Τζένη Οικονόμου μίλησε στο Πρωινό του ANT1 για την σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο και τα σχόλια που έχουν δεχτεί όλο αυτό το διάστημα.

Όπως ανέφερε η γνωστή ηθοποιός, δεν υπάρχουν σχέδια για το επόμενο βήμα στη σχέση τους: «Δεν έχουμε συζητήσει με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο το ενδεχόμενο συμφώνου συμβίωσης. Δεν χρειάζεται να συμβεί, είμαστε καλά και συνεχίζουμε».

Για όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του καταξιωμένου δικηγόρου που την κέρδισαν: «Ξεχωρίζω το μυαλό του, το πνεύμα του, τις γνώσεις του, αλλά πάνω απ’ όλα η ψυχή του, η προσωπικότητά του, αυτό που είναι σαν άνθρωπος. Γλυκύτατος και δοτικός. Συμπαραστέκεται πολύ, φροντίζει, αγαπάει… Είναι όλη του η παρουσία, η εικόνα η σκέψη και τα συναισθήματά του».

«Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία και άσχημα και δεν μπορείς να βάλεις μέτρο σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί και να πει ό,τι θέλει. Εμείς κοιτάμε πως είμαστε καλά και αυτό είναι αρκετό. Ήταν μια ανάγκη μας αυτός ο δεσμός», ανέφερε για τα σχόλια για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο.

Θυμίζουμε ότι η Τζένη Οικονόμου είναι ηθοποιός, ενώ τον τελευταίο 1,5 χρόνο διατηρεί σχέση με τον γνωστό ποινικολόγο. Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση το περασμένο καλοκαίρι στο Θέατρο Άλσος.