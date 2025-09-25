Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Χέρι - χέρι με τη σύντροφό του σε εκδήλωση

Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου και της Τζένης Οικονόμου στο Buongiorno

Μια σπάνια βραδινή έξοδο με τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου, πραγματοποίησε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Το ζευγάρι, που μετράει πάνω από δύο χρόνια κοινής πορείας, έδωσε το παρών σε εκδήλωση στο Ekali club. Οι paparazzi απαθανάτισαν τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο και την Τζένη Οικονόμου να κρατιούνται χέρι - χέρι με τη γνωστή δημοσιογράφο να αναδημοσιεύει τη φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Αλέξανδρος Λυκουρέζος - Τζένη Οικονόμου: Χέρι - χέρι σε εκδήλωση

Οι δυο τους δεν πραγματοποιούν συχνά δημόσιες εμφανίσεις, καθώς κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωής. Αναφερόμενος στη σχέση του με την αγαπημένη του, ο διακεκριμένος ποινικολόγος είχε εξομολογηθεί στο Buongiorno για τη γνωριμία τους: «Όταν πρωτογνώρισα την Τζένη είδα έναν άνθρωπο όμορφο, γοητευτικό και ενδιαφέροντα. Γνωριστήκαμε σε ένα κοινό τραπέζι ενός φιλικού σπιτιού. Η πρώτη παρουσία μου προκάλεσε την επιθυμία μίας άμεσης γνωριμίας».

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος υπήρξε τρελά ερωτευμένος με τη αείμνηστη Ζωή Λάσκαρη, με την οποία παντρεύτηκε κι έζησε μέχρι τον θάνατό της το 2017. Μαζί απέκτησε μία κόρη, την Αίθρα Λυκουρέζου. Από προηγούμενο γάμο του έχει ακόμη μία κόρη, τη Μανουέλα Λυκουρέζου.