Aποκαταστάθηκε η λειτουργία στη γραμμή 3 του μετρό

Εκτός λειτουργίας τέθηκε προσωρινά τμήμα της Γραμμής 3 του Μετρό, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης, το οποίο αποκαταστάθηκε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν μόνο στο τμήμα από το Δημοτικό Θέατρο έως την Εθνική Άμυνα, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία των συρμών στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της γραμμής.

Εκτός λειτουργίας παρέμειναν, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, οι σταθμοί Χολαργός, Δουκίσσης Πλακεντίας και Αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται προσωρινά η σύνδεση του Μετρό με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.