Κάτια Ταραμπάνκο: Χώρισε λίγο πριν παντρευτεί – «Δεν ευδοκίμησε η σχέση»

Τον χωρισμό από τον σύντροφό της επιβεβαίωσε η Κάτια Ταραμπάνκο μέσα από δηλώσεις της. Το μοντέλο και πρώην νικήτρια του GNTM επιβεβαίωσε ότι χώρισε λίγο πριν τον γάμο. Η ίδια έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τόνισε πως η περίοδος που διανύει, είναι αναγέννησης για την ίδια. Όπως είπε, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα επεξεργάζεται τα επόμενα επαγγελματικά βήματα και δηλώνει σίγουρη για τον εαυτό της.

«Επέστρεψα στο σπίτι μου μετά τον χωρισμό. Δεν ευδοκίμησε η σχέση, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Υπήρξε ένα βήμα στη σχέση μας, δεν εξελίχθηκε και για αυτό και γύρισα στο σπίτι μου. Από τον Σεπτέμβριο βιώνω μια αναγεννησιακή περίοδο. Άρχισα να αφουγκράζομαι εμένα. Δε θέλω να εξαρτιέμαι από κανέναν άνθρωπο για τα δικά μου συναισθήματα. Στις περισσότερες σχέσεις μου αυτό έκανα» είπε η Κάτια.

«Το γύρισα όλο ανάποδα. Κοιτάζω να με κάνω μόνη μου χαρούμενη. Χώρισα γιατί κοίταξα τον εαυτό μου. Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου πριν δημιουργήσω οικογένεια» είπε σε άλλο σημείο το μοντέλο.

Η νικήτρια του GNTM 2 έχει επιλέξει τελευταία να προστατέψει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Μαρία Αντωνά είχε αναφέρει μάλιστα, τον Σεπτέμβριο του 2025, ότι το μοντέλο ετοιμάζεται να παντρευτεί. Κάτι που τελικά. όπως είπε τώρα η ίδια, δε θα συμβεί, καθώς χώρισε.

Κλείνοντας, η Κάτια Ταραμπάνκο μίλησε και για τη συμμετοχή της στην ποδοσφαιρική εκπομπή του Open, “Grande League”. «Παίζω μπάλα λοιπόν. Είναι από τις πιο ωραίες δουλειές που έχω κάνει στη ζωή μου. Σχολιάζω χωρίς να με νοιάζει αν θα με σχολιάζει κάποιος την άλλη μέρα» είπε.

Η Κάτια Ταραμπάνκο στο GNTM

Mάλιστα, σε πρόσφατο επεισόδιο του GNTM, είδαμε την Κάτια Ταραμπάνκο να επιστρέφει στον διαγωνισμό μόδας που τη σύστησε στο ευρύ κοινό, σε μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Το επεισόδιο κορυφώθηκε με μια εντυπωσιακή φωτογράφιση, βασισμένη σε ένα concept γεμάτο ταχύτητα, ενέργεια και στυλ.

Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ποζάρουν σε ζευγάρια, έχοντας δίπλα τους δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του GNTM και πλέον καταξιωμένα μοντέλα, την Κάτια Ταραμπάνκο και τον Edward Στεργίου. Η παρουσία της Κάτιας έδωσε ξεχωριστή δυναμική στη δοκιμασία, με τους παίκτες να καλούνται να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων μιας απαιτητικής και άκρως εντυπωσιακής φωτογράφισης.