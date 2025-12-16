Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της από τα 9 του

H καταγγελία για τη σεξουαλική κακοποίηση

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Unsplash
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανατριχίλα προκαλεί μια νέα σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Μια 55χρονη, κατηγορείται ότι βίαζε για χρόνια τον ανήλικο γιο της οικιακής βοηθού της, στη Θεσσαλονίκη.

Γαλλία: Νοσηλεύτρια κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε βρέφη

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία, η 55χρονη βίαζε τον γιό της οικιακής της βοηθού από τότε που το παιδί ήταν μόλις 9 ετών, ενω ο εφιάλτης του γιου της οικιακής βοηθού φαίνεται πως κράτησε 9 ολόκληρα χρόνια, μέχρι και τον περασμένο Μάιο.

Η γυναίκα φέρεται να εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρας του αγοριού για να προχωρά στις αρρωστημένες πράξεις της. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία.

«Η κακοποιημένη φίλη μου ασελγούσε στον 11χρονο γιο μου μέσα στο σπίτι μου»

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 55χρονης ημεδαπής για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Η τραγική ιστορία της Βιρτζίνια Τζουφρέ: Άλλαξαν όλα όταν είδε την κόρη της

Προηγήθηκε καταγγελία, αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω διέπραττε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 18χρονου (σήμερα) ημεδαπού, από την ηλικία των 9 ετών έως και το Μάιο του 2025, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και διέμενε μαζί με το γιο της στην οικία της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
