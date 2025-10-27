«Η κακοποιημένη φίλη μου ασελγούσε στον 11χρονο γιο μου μέσα στο σπίτι μου»

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ είδε το φως της δημοσιότητας. Μητέρα κατήγγειλε ότι ο 11χρονος γιος της έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από την 27χρονη φίλη της, την οποία η ίδια φιλοξενούσε στο σπίτι της.

Η γυναίκα ανέφερε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» ότι αντιλήφθηκε το περιστατικό όταν τους εντόπισε μαζί στο μπάνιο, ενώ αποκάλυψε πως σε κατάσταση σοκ απομάκρυνε αμέσως το παιδί από τον χώρο και ειδοποίησε τις αρχές. Όπως είπε, αργότερα, εξετάζοντας τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της, διαπίστωσε ότι υπήρχε ύποπτη συμπεριφορά για αρκετές ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης, στην οποία ήταν παρών και ο δικηγόρος της, η γυναίκα είπε πως είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στην 27χρονη, την οποία φιλοξενούσε επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα και η ίδια η 27χρονη ήταν θύμα κακοποίησης από τον πατέρα της.

«Έδειχνε πολλή αγάπη στα παιδιά μου – Δεν υποψιάστηκα τίποτα»

Η μητέρα, που μεγαλώνει τέσσερα παιδιά, περιέγραψε πως γνώρισε τη νεαρή γυναίκα και πώς αποφάσισε να τη βοηθήσει. Όπως είπε, τη γνώριζε περίπου δύο χρόνια και είχε μάθει πως περνούσε δύσκολες στιγμές στην προσωπική της ζωή.

«Της ψώνισα τα πάντα, την έβαλα στο σπίτι μου. Έδειχνε πολλή αγάπη στα παιδιά, τίποτα δεν μου φάνηκε περίεργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ένα τηλεφώνημα από τη θεία της την έκανε να αρχίσει να υποψιάζεται πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, παρακολούθησε υλικό από την κάμερα ασφαλείας και παρατήρησε περίεργες κινήσεις της φιλοξενούμενης γυναίκας σε σχέση με το παιδί της.

Η μητέρα περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι έπρεπε να παρέμβει: «Η πρώτη μου σκέψη ήταν να βγάλω το παιδί μου από εκεί μέσα και να ζητήσω βοήθεια. Πήγα κατευθείαν στην αστυνομία και κατήγγειλα ό,τι συνέβαινε».

Η καταγγελία οδήγησε στη σύλληψη της 27χρονης, ενώ η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν τα περιστατικά.

Η ιστορία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό, καθώς αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη προστασίας των παιδιών και την επαγρύπνηση των γονιών απέναντι σε κάθε ύποπτη συμπεριφορά.