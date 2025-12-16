Audi Revolut Formula 1 Team: Οι αποκαλύψεις

Η Audi Revolut Formula 1 Team αποκάλυψε την επίσημη ονομασία και το λογότυπό της, ενώ ανακοίνωσε ότι η παρουσίασή της σε παγκόσμιο επίπεδο θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου 2026. Το γεγονός αυτό συνιστά σημαντικό βήμα για την ομάδα, ενόψει της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 το 2026. Το όνομα και το λογότυπο της ομάδας συνδέουν την Audi Formula 1 με την Revolut, παγκόσμια fintech και ηγέτιδα στον κλάδο, μετά την επιβεβαίωση της χορηγίας τον Ιούλιο του 2025.

Η συνεργασία με την Revolut αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την ταυτότητα της ομάδας. Η συνεργασία επεκτείνεται επίσης σε βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων της Audi Revolut Formula 1 Team, με την ενσωμάτωση του Revolut Business στις χρηματοοικονομικές λειτουργίες της ομάδας και του Revolut Pay στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, προσφέροντας μια απρόσκοπτη εμπειρία αγοράς.

Για πρώτη φορά, η Audi Revolut Formula 1 Team θα παρουσιάσει την πλήρη ταυτότητά της στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου. Σχεδιασμένη για να προσφέρει μια ζωντανή και συμμετοχική εμπειρία, η εκδήλωση θα αναδείξει τους βασικούς πυλώνες της μάρκας: σαφήνεια, τεχνολογική ευφυΐα και συναίσθημα. Με στόχο η απήχηση της ομάδας να φτάσει πέρα από τα όρια του paddock, την επόμενη μέρα, στις 21 Ιανουαρίου, οι οπαδοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτή την πρώτη παρουσίαση.

Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης στο Βερολίνο θα είναι η επίσημη αποκάλυψη του livery του μονοθεσίου για το 2026, μετά την παρουσίαση του Audi R26 Concept τον Νοέμβριο. Στο πλαίσιο της δημιουργίας της Audi Revolut Formula 1 Team, η Sauber Motorsport AG θα μετονομαστεί σε Audi Motorsport AG. Το Τεχνολογικό Κέντρο της ομάδας στο Bicester του Ηνωμένου Βασιλείου θα μετονομαστεί επίσης σε Audi Motorsport Technology Centre UK. Παράλληλα, η εταιρεία τιμά το παρελθόν της, διατηρώντας τα ονόματα Sauber Holding AG και Sauber Technologies AG.