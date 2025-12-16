Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μιλά για τον γιο της και «λιώνει»

Τις πρώτες δηλώσεις on camera ως νέα μανούλα έκανε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Η ηθοποιός παραβρέθηκε σε event γνωστού περιοδικού στο κέντρο της Αθήνας και μίλησε για τον περίπου τριών μηνών γιο της με τον Κίμωνα Κουρή, τις πρώτες γιορτές φέτος μαζί του και το «ταξίδι» της στη μητρότητα.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στο event γνωστού περιοδικού/ instagram

«Νομίζω ότι από τότε που ήρθε είναι κάθε μέρα γιορτή. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά θα είναι ακόμη πιο ζεστές και πιο φωτεινές και δεν ξέρω τι να περιμένω γενικώς», είπε στο Breakfast@Star.

«Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα πρωτόγνωρα που δεν τα φανταζόμουν. Ανακαλύπτω κι εγώ τον εαυτό μου μαζί με το μωράκι, γνωρίζω το μωράκι, γνωρίζω και εμένα σε έναν νέο ρόλο. Ναι, σίγουρα έχουν αλλάξει πράγματα», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Το όνομα το γνωρίζουμε, δε θέλω να το πω ακόμα. Είναι νωρίς, έχουμε καταλήξει σε ένα όνομα, αλλά εντάξει είναι ακόμη νωρίς», κατέληξε η ηθοποιός.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έφερε στον κόσμο τον γιο της τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το ανακοίνωσε στις 6 Σεπτεμβρίου με ανάρτησή της στο Instagram, μερικές μέρες αργότερα.

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει . Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα.

Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση , ευαισθησία! Ευγνώμων προς τη Μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της! ... Είστε υπέροχοι! Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί … είναι αυτός που είναι γενικώς! Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!», είχε γράψει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Κίμων Κουρής και Ιωάννα Τριανταφυλλίδου γνωρίζονταν αρκετά χρόνια και ήταν φίλοι, πριν γίνουν ζευγάρι. Λίγο πριν τον ερχομό του γιου τους, παντρεύτηκαν, όπως έκανε γνωστό φίλη του ζευγαριού, στα τέλη του περασμένου Μαΐου.