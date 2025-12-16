Χαλάνδρι: Συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μετά από καταδίωξη

Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Ο συνεπιβάτης του είχε μαχαίρι

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Καταδίωξη ανήλικου γιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Χαλάνδρι / Βίντεο Mega
Περιπέτεια με τον νόμο είχε τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου ο ανήλικος γιος γνωστού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης, γεγονός που οδήγησε σε καταδίωξη στους δρόμους του Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι, έγινε αντιληπτό από άνδρες της ΟΠΚΕ, οι οποίοι του έκαναν σήμα για έλεγχο. Ο 16χρονος οδηγός δε συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής, μεταξύ των οποίων η λεωφόρος Μεσογείων και η οδός Τζαβέλα. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, κινήθηκε και σε παράδρομους, παραβιάζοντας κανόνες κυκλοφορίας.

Τελικά, το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των επιβαινόντων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ένας 15χρονος φίλος του οδηγού είχε στην κατοχή του κουζινομάχαιρο.

Όλοι οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, όπου σχηματίστηκε δικογραφία και εξετάζονται οι συνθήκες του περιστατικού.

H μητέρα του 16χρονου συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου και λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερη.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ερευνάται από τις αρχές, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές διαδικασίες.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
ΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΠΑΣΟΚ
