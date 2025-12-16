Η Μαρία Καρυστιανού προανήγγειλε κόμμα: «Πάμε για κάτι μεγάλο»

H Μαρία Καρυστιανού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Καραχάλιο, αλλά και τον αγώνα που συνεχίζει να δίνει για την υπόθεση των Τεμπών / Βίντεο αρχείου Σκάι

Η Μαρία Καρυστιανού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ μίλησε για πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου κινήματος πολιτών.

Σε συνέντευξή της στο Kontra Channel, η κ. Καρυστιανού ανέφερε ότι συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες οργάνωσης αυτού του εγχειρήματος, μαζί με άλλους ανθρώπους που μοιράζονται κοινές ανησυχίες και στόχους. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα εγχείρημα που φιλοδοξεί να στηριχθεί σε πολίτες χωρίς κομματικό παρελθόν, οι οποίοι διαθέτουν γνώση, διάθεση για προσφορά, όραμα και ουσιαστικό ενδιαφέρον για το κοινό καλό. ««Είμαι στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα. Θέλουμε να πάμε σε κάτι πολύ μεγάλο», σημείωσε, τονίζοντας ότι παραμένει παρούσα και ενεργή σε αυτές τις διεργασίες.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το κίνημα αυτό να μετεξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα. Όπως είπε, αυτό θα μπορούσε να συμβεί εφόσον ολοκληρωθεί σωστά η προετοιμασία, βρεθούν τα κατάλληλα πρόσωπα και διαμορφωθούν όλες οι αναγκαίες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, υποστήριξε ότι η παρουσία του στις εκλογές θα ήταν θετική, καθώς, όπως ανέφερε, οι πολίτες έχουν ανάγκη από μια πραγματική εναλλακτική επιλογή. «Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει. Και καλά θα κάνει να βγει, γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».

Η Μαρία Καρυστιανού στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Μαρία Καρυστιανού: «Όχι» σε συνεργασία με Τσίπρα

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πολιτικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση σύμπραξης με πρόσωπα ή κόμματα που έχουν συνδεθεί με το παλιό πολιτικό σύστημα, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια προσέγγιση δεν τους εκφράζει ούτε τους αφορά.

«Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα, όπως με τον κύριο Τσίπρα που ήταν πρώην πρωθυπουργός. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα δεν μας αφορά», επεσήμανε χαρακτηριστιικά.

Μαρία Καρυστιανού: «Η Κοβέσι δεν άσκησε τις αρμοδιότητές της»

Τέλος, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη στάση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις της διαφέρουν από προηγούμενες δηλώσεις της. Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι η κ. Κοβέσι δεν άσκησε όπως όφειλε τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ενώ πρόσθεσε πως στηρίχθηκε σε νομική εκτίμηση των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η οποία –όπως είπε– έπρεπε να έχει ελεγχθεί ως προς την εγκυρότητά της.