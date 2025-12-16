Έντι Γαβριηλίδης: Έτσι κατάφερε o κριτής του GNTM να ντύσει τη Madonna

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου παραχώρησε ο Έντι Γαβριηλίδης. Ο κριτής του GNTM μίλησε για τη συμμετοχή του στο επιτυχημένο πρόγραμμα του Star, τη συνεργασία του με μεγάλους σχεδιαστές μόδας όπως ο Alexander McQueen κι ο Tom Ford αλλά και τα ρούχα του που φόρεσαν σταρ όπως η Madonna, η Lindsay Lohan και η Lady Gaga.

«Οι γονείς μου ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικοί. Ήταν μποέμ σαν τύποι, δεν κολλούσαν στα μικροαστικά πρότυπα, ότι το παιδί πρέπει να μπει στο δημόσιο ή να γίνει δικηγόρος. Η μαμά μου σπούδασε στην Καλών Τεχνών κι ο μπαμπάς μου σπούδασε διακόσμηση και μετά ασχολήθηκε με το εμπόριο για πάρα πολλά χρόνια», αποκάλυψε αρχικά ο fashion expert.

Ο Έντι Γαβριηλίδης έγινε γνωστός στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό μέσα από το GNTM

Έντι Γαβριηλίδης: Η ζωή στο Λονδίνο και τα πρώτα βήματα στο σχέδιο μόδας

Αναφερόμενος για τις πρώτες στιγμές του στο εξωτερικό, είπε: «Οι γονείς μου ήταν σύμφωνοι να γίνω σχεδιαστής μόδας. Σε κάποια φάση στην εφηβεία μου την είχε δώσει να γίνω ηθοποιός. Οι γονείς μου διαφωνούσαν και μου είπαν 'Όχι παιδί μου, θα γίνεις σχεδιαστής. Θα πας να σπουδάσεις στο Λονδίνο'. Είμαστε τρελοί όλοι σε αυτό το σπίτι [...] Επειδή είχα λυσσάξει να πάω στο Λονδίνο και πίστευα ότι θα είμαι ο καλύτερος, τρως τα πρώτα χαστούκια και συνέρχεσαι. Συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι ο καλύτερος. Το είχα τόσο πολύ πείσμα να πάω, που στις τρεις πρώτες εβδομάδες αναρωτήθηκα τι κάνω εκεί, ήμουν και πιτσιρικάς. Αλλά δεν τόλμησα να το πω πουθενά, οριακά ούτε στον εαυτό μου».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι: «Η πρώτη μου δουλειά ήταν στον Alexander McQueen σαν πρακτική. Ήταν καλλιτέχνης, ο τρόπος που σκεφτόταν μοναδικός. Δούλεψα στον οίκο μετά τον θάνατό του, αν και τον είχα γνωρίσει σε ένα πάρτι στο Λονδίνο. Δεν είχα καταλάβει ποιος ήταν, γιατί είχα εικόνα του πως έμοιαζε. Ήξερα τη δουλειά και το όνομά του, αλλά ήταν πολύ σεμνός και κλειστός άνθρωπος... Δούλεψα εκεί on & off δυο χρόνια. Η πρώτη δουλειά που μου έδωσαν να κάνω ήταν να βάψω φούξια ένα χιλιόμετρο βαμβακερή κορδέλα».

Επιπλέον, ο Έντι Γαβριηλίδης δήλωσε πως: «Στη συνέχεια δούλεψα στον Tom Ford. Επειδή η δουλειά στον Alexander McQueen ήταν σκληρή, πηγαίναμε με τις φόρμες, γιατί έπρεπε να βγει η δουλειά. Στον Tom Ford πήγα πρώτη μέρα τα Χριστούγεννα, με τις φόρμες κι όλοι ήταν σαν να βγήκαν από σόου. Κουστουμαρισμένοι, κούκλοι και κούκλες, χτενισμένοι. Την επόμενη μέρα έβαλα κι εγώ σακάκι. Ο Tom Ford είναι ένας άνθρωπος εκπληκτικά ευγενής, γοητευτικός κι ερωτεύσιμος από όλους. Δεν έμεινα πάρα πολύ, γιατί αντικαθιστούσα μια κοπέλα που ήταν σε άδεια. Όμως, στο λίγο διάστημα που έμεινα εκεί σχεδίασα ένα φουστάνι που το έβαλε η Anna Wintour. Δεν μπήκε το όνομά μου ποτέ σε αυτό, αλλά εγώ το έκανα. Έχω κρατήσει τα προσχέδια».

Έντι Γαβριηλίδης: Η Lady Gaga, η Lindsay Lohan και η Madonna

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τη Lady Gaga, o Έντι Γαβριηλίδης ανέφερε πως: «Έδειξαν τη δουλειά μου στον στιλίστα της Lady Gaga. Το φόρεμα που της έφτιαξα ήταν εμπνευσμένο από το γαλλικό και ιταλικό μπαρόκ. Το έβαλε για να συναντήσει τους θαυμαστές της. Αυτό το φουστάνι μετά το πούλησα σε μια δημοπρασία στο Μπεβερλι Χιλς, γιατί είχα ξεμείνει από χρήματα, για ένα μεγάλο ποσό και έτσι ξεκίνησα τη δική μου εταιρία. Πουλήθηκε ακριβά και τώρα βρίσκεται στο Hard Rock Cafe».

Στη συνέχεια, ο κριτής του GNTM σημείωσε ότι: «Με τη Lindsay Lohan πάρταρα πέντε χρόνια και την έζησα. Έχει περάσει στη Μύκονο καταπληκτικά, ήμουν εκεί και μπορώ να το επιβεβαιώσω. Είχαμε πάει μαζί στα εγκαίνια του "Lohan" στην Αθήνα. Είχε σχέση στην αρχή, τώρα δεν ξέρω. Φόρεσε δικό μου ρούχο και ήμασταν μαζί και στο ξενοδοχείο της στην Αθήνα... Η πιο περήφανη στιγμή στη ζωή μου ήταν όταν η Madonna φόρεσε ρούχο μου, γιατί ήμουν πάντα super fan. Ο σύντροφός μου και συνέταιρός μου είχε ένα δικό του brand, που παλιότερα την είχε ντύσει. Είχαμε πάει στη Λισσαβόνα για να δούμε στη συναυλία της και του είπα να της στείλει μήνυμα, γιατί μιλούσαν. Μας κάλεσε στο πάρτι της στο ξενοδοχείο και της στείλαμε ρούχα».

Ο Έντι Γαβριηλίδης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Έντι Γαβριηλίδης: Η συμμετοχή στο GNTM

«Βρέθηκα στο GNTM γιατί το Star με εμπιστεύτηκε και με πίστεψε και μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψω κι εγώ ένα κομμάτι του εαυτού μου, που δεν το ήξερα ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που το προϊόν είμαι εγώ. Όλα έρχονται κάπως γιατί όταν ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες, αυτό πρέπει να γίνει. Το πιστεύω πολύ! Δε θεωρώ ότι πρέπει να πιέσεις τα πράγματα. Εσύ πρέπει να έχεις την υπομονή και την ευελιξία να ακούσεις τι σου έρχεται και να μην είσαι κολλημένος σε κάτι που έχεις για τον εαυτό σου. Μια φίλη μου, η Κατερίνα Μπέη μου είπε να πάω στο GNTM», δήλωσε.

«Έχει μια γειτόνισσα, η οποία έτυχε να είναι στην παραγωγή του GNTM και με πρότεινε. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αφροδίτη. Συναντηθήκαμε χωρίς να γνωριζόμαστε και μου είπε ότι πιστεύει πως πρέπει να με δουν στο κανάλι. Έστειλα βιογραφικό, πορτοφόλιο, έκανα δοκιμαστικά κι έφτασα εδώ που έφτασα, στο πλατό. Είναι σουρεάλ που με βλέπω την τηλεόραση. Όταν στην αρχή έβλεπα τον εαυτό μου ένιωθα σαν να έβλεπα κάποιον άλλο», πρόσθεσε ο Έντι Γαβριηλίδης.