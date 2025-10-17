Έντι Γαβριηλίδης: «Δουλεύω με πελάτες από όλα τα ευρωπαϊκά fashion weeks»

Τον απολαμβάνουμε κάθε Παρασκευή ως κριτή του GNTM, όμως ο Έντι Γαβριηλίδης είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Δημιουργός με διεθνές κύρος, που καταφέρνει να συνδυάζει το επαγγελματικό του πάθος με την τηλεοπτική πρόκληση.

Χαμογελαστός και ευδιάθετος μπήκε στο πλατό του Breakfast@star σημειώνοντας πως ταξίδεψε από το Λονδίνο γι΄αυτή τη συνέντευξη.

«Είμαι καλά παιδιά, ήρθα από το Λονδίνο ειδικά για σας», είπε χαμογελώντας. Ο Έντι διατηρεί τις εταιρείες του στην βρετανική πρωτεύουσα και παράλληλα παρακολουθεί την παγκόσμια μόδα.

«Δουλεύω με πελάτες που κάνουν σόου σε όλα τα ευρωπαϊκά fashion weeks, εκτός από τη Νέα Υόρκη, όπου έχω λιγότερη συμμετοχή», εξήγησε.

Η πρόταση για το GNTM και η θετική απάντηση

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πώς τον προσέγγισαν από το GNTM, αλλά και αν είπε το «ναι» χωρίς δισταγμούς. «Ήταν η σωστή στιγμή για μένα. Είχα τακτοποιήσει τις άλλες δουλειές μου και ήμουν ήρεμος, χωρίς άγχος, οπότε μπορούσα να αφοσιωθώ και να το απολαύσω».

Η ιδέα ήρθε από μια καλή του φίλη, που του πρότεινε να δοκιμάσει, και εκείνος, που αγαπάει τις προκλήσεις, δε δίστασε.

«Βαριέμαι εύκολα», είπε χαρακτηριστικά, «οπότε πάντα ψάχνω νέους τρόπους να ξανασυστηθώ στον εαυτό μου».

Αγχώθηκε με τις τηλεοπτικές κάμερες ή όχι;

Η εμπειρία μπροστά στις κάμερες ήταν για εκείνον κάτι νέο, αλλά δεν τον φόβισε. «Δεν ένιωσα άγχος, κάνω τη δουλειά μου, απλά τώρα είναι μπροστά στις κάμερες», πρόσθεσε.

Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να καταλάβει τη ροή και τους ρυθμούς της τηλεόρασης, που διαφέρουν από ό,τι είχε συνηθίσει. Παραδέχτηκε μάλιστα πως βλέποντας τον εαυτό του στο πρώτο επεισόδιο ένιωσε σαν να παρακολουθεί κάποιον άλλο: «Ήταν σαν εξωσωματική εμπειρία, βλέπω τον εαυτό μου από απόσταση. Αλλά συμφωνώ με αυτό που φοράω και με αυτά που λέω. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να είμαι ο εαυτός μου, αυθεντικός και ειλικρινής».

Οι προκλήσεις στο GNTM

Αναφορικά με το GNTM, μοιράστηκε πως οι δοκιμασίες γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικές. «Τα παιδιά θα περάσουν δύσκολες και απαιτητικές φωτογραφίσεις, όχι απλώς σε άσπρους τοίχους με ωραία ρούχα, αλλά σε συνθήκες που βιώνουν μόνο τα top models».

Και όπως φάνηκε, είναι εντυπωσιασμένος από το πάθος και το ταλέντο των παικτών: «Τα παιδιά φέτος είναι πραγματικοί fighters, μορφωμένα, με χιούμορ και ανταγωνιστικότητα. Το να βλέπεις το πάθος στα μάτια τους είναι η καλύτερη ανταμοιβή».

Κυνήγησε το όνειρό του στο εξωτερικό

Ο Έντι θυμήθηκε την δική του πορεία, καθώς έφυγε από την Ελλάδα σε ηλικία 17 ετών, με στόχο να κυνηγήσει το όνειρό του στο εξωτερικό. «Ένιωθα πως ο τόπος δε με χωρούσε. Αλλά δεν απογοητεύτηκα ποτέ, πίστευα πολύ στον εαυτό μου και το πάλευα».

Η συμβουλή του προς τα νέα παιδιά είναι σαφής: «Αν δε στηρίξεις εσύ τα όνειρά σου, ποιος θα το κάνει για σένα;».

Μιλώντας για τις διεθνείς συνεργασίες του, ο Έντι μας αποκαλύπτει εντυπωσιακά ονόματα όπως η Lady Gaga, ο Tom Ford, ο Alexander McQueen, η Madonna και οι Kardashians. «Οι περισσότεροι ήταν ευγενικοί και επαγγελματίες. Φυσικά, υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, αλλά όλοι έχουν τα δικά τους ζόρια».

Μπορεί να είναι πλέον αναγνωρίσιμος και στην Ελλάδα, αλλά ο ίδιος παραμένει προσγειωμένος: «Είναι ωραίο να σε σταματούν και να σου λένε πως τους αρέσουν αυτά που φοράς ή να θέλουν να μπουν στο GNTM. Αλλά εγώ δουλεύω ακόμα πολύ για να είμαι καλά σε αυτό που κάνω».

Τέλος, για το μέλλον των παικτών του GNTM, ο Έντι είναι αισιόδοξος: «Βλέπω παιδιά με μέλλον, που αλλάζουν και εξελίσσονται. Η προσπάθεια πάντα νικάει το ταλέντο. Το GNTM δίνει στα παιδιά πολύ σοβαρή εκπαίδευση μέσα από τις απαιτητικές δοκιμασίες».



