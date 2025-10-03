Έντι Γαβριηλίδης: Η Lady Gaga, το ρούχο για την Anna Wintour και το GNTM

Ο Έλληνας σχεδιαστής, που διαπρέπει στο εξωτερικό, στις Αλήθειες με τη Ζήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 17:23 Taylor Swift: Όλες οι αναφορές της στον Travis Kelce στο νέο της άλμπουμ
03.10.25 , 17:14 Ένεζλη: «Δε γίνεται να κόβεται μια εκπομπή και να είσαι στον κόσμο σου»
03.10.25 , 17:07 Αντίθεση Ερμή - Χείρωνα: Τα ζώδια που θα επηρεάσει
03.10.25 , 16:55 Μελέτης Ηλίας - Θέμις Βουτσινά: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι
03.10.25 , 16:29 GNTM: Απόψε, η 3η μέρα των auditions! - Τι θα δούμε
03.10.25 , 16:13 Μόναχο: Drones προκάλεσαν ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της πόλης
03.10.25 , 16:09 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο αστρολογικά;
03.10.25 , 16:08 Νιούμαν: Η Ολυμπιονίκης εξήγησε γιατί έκανε προφίλ στο OnlyFans
03.10.25 , 15:48 Υρώ Μανέ: Με τον σύζυγό της και την κόρη της στις «Νύχτες Πρεμιέρας»
03.10.25 , 15:38 Ηχητικό ντοκουμέντο της Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο
03.10.25 , 15:32 To trendy χρώμα για το Φθινόπωρο-Χειμώνα 2025-2026
03.10.25 , 15:27 Ομπράντοβιτς: "Άλλοι ταξιδεύουν με τσάρτερ και εμείς με οικονομική θέση"
03.10.25 , 15:27 Έντι Γαβριηλίδης: Η Lady Gaga, το ρούχο για την Anna Wintour και το GNTM
03.10.25 , 15:09 Το αίτημα Ρούτσι διχάζει το "Γαλάζιο" Στρατόπεδο
03.10.25 , 14:54 Άκης Σακελλαρίου: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγο του και την κόρη του
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα
Αντίθεση Ερμή - Χείρωνα: Τα ζώδια που θα επηρεάσει
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Core Innovations: To πρώτο Smartshop στην Ελλάδα χωρίς προσωπικό!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στη Ζήνα Κουτσελίνη και στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο κριτής του GNTM 6, Έντι Γαβριηλίδης, μίλησε για τη ζωή και την αξιοζήλευτη καριέρα του στη μόδα. 

Έντι Γαβριηλίδης: Το πάρτι γενεθλίων του κριτή του GNTM - Ποιοι ήταν εκεί

Έντι Γαβριηλίδης: Η Lady Gaga, το ρούχο για την Anna Wintour και το GNTM

Με τις βαλίτσες του γεμάτες όνειρα μπήκε λίγο πριν κλείσει τα 18 σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το Λονδίνο, όπου ζει τα τελευταία χρόνια. Στη βρετανική πρωτεύουσα σπούδασε και μεγαλούργησε ως fashion designer. Στην αρχή τα πράγματα ήταν δύσκολα, ωστότο το ταλέντο του δεν άργησε να αναγνωριστεί. Ο Alexander McQueen ήταν ο πρώτος που τον ανακάλυψε, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής.

«Η πρώτη μου επιτυχία ήταν, όταν φοιτητής ακόμα, πήγα να δουλέψω στον Alexander McQueen. Αυτό ήταν που άλλαξε τα πάντα, γιατί ξαφνικά αυτά που βλέπεις στα περιοδικά αρχίζουν και γίνονται πραγματικότητα. Σχεδίαζα και ταυτόχρονα πήγαινα καφέδες», εξομολογήθηκε.

Μία συγκυρία τον έφερε σε επαφή με τη Lady Gaga κι εκεί, όπως λέει, άλλαξαν όλα. «Η συνεργασία μου με τη Lady Gaga ήρθε από τύχη κι από δουλειά. Όταν επέλεξε και φόρεσε τα ρούχα μου εκεί άλλαξαν όλα», παραδέχτηκε. 

GNTM: Ζεν, Γαβαλάς κι Έντι σε event μετά τη μεγάλη πρεμιέρα!

Η φήμη του έφτασε μέχρι τα αυτιά της Anna Wintour, ενώ κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν όταν η εμβληματική editor-in-chief της Vogue εμφανίστηκε με δημιουργία του στο πάρτι της Sarah Jessica Parker με καλεσμένο τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Barack Obama. 

«Έχω δουλέψει για την Anna Wintour δύο φορές. Τη μία ήτανε όταν δούλευα στο Tom Ford, στην πρώτη γυναικεία κολεξιόν που έκανε κάτω από το δικό του brand. Είχα πάει και σχεδίαζα και ρούχα για αυτόν και τα κεντήματα. Λοιπόν, αυτό το ρούχο που έφτιαχνα εγώ, κάποια στιγμή ανοίγω ένα περιοδικό και βλέπω την Anna Wintour να το φοράει σε ένα πάρτι στο σπίτι της Sarah Jessica Parker με καλεσμένο τον Barack Obama».

Έντι Γαβριηλίδης: Η Lady Gaga, το ρούχο για την Anna Wintour και το GNTM

Ακολούθησαν κι άλλες συνεργασίες με όλη την αφρόκρεμα της διεθνούς showbiz. Ανάμεσα στους celebrities που εμπιστεύτηκαν το γούστο του Έλληνα σχεδιαστή η Rihanna, αλλά και οι αδερφές Kardashian. 

Στα παρασκήνια του GNTM 6! Τα «δυνατά σημεία» των διαγωνιζόμενων

Στη συνέχεια μίλησε για την εμπερία του στο GNTM κι αποκάλυψε με ποιον κριτή ταιριάζει. «Το GNTM είναι ένα project που σε βγάζει ψεύτη. Δηλαδή, βλέπεις άλλο παιδί να μπαίνει μέσα και κάνε, κάνε, κάνε, κάνε, δημιουργείται ένα υπέροχο πλάσμα», εξήγησε. 

Ίσως σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρας είμαι πιο κοντά στη Ζεν. Είμαστε λίγο πιο αυθόρμητοι. Όμως, η Ηλιάνα είναι ένας άνθρωπος τόσο υπέροχος, τόσο γενναιόδωρος. Αυτό που μου έλεγε είναι ότι "θέλω να το ευχαριστηθείς, να μην έχεις άγχος, θέλω να περάσεις καλά σε αυτή την ιστορία". Ο Άγγελος καλά είναι τρελός και πολύ αστείος και γελάμε πάρα πάρα πολύ. Και ο Λάκης τώρα, τι να πούμε για τον Λάκη. Ό,τι και να πω εγώ για τον Λάκη είναι λίγο», δήλωσε. 

Έντι Γαβριηλίδης: Η Lady Gaga, το ρούχο για την Anna Wintour και το GNTM

Τέλος, ο Έντι Γαβριηλίδης, είπε λίγα λόγια για το δικό του brand, το οποίο έχει φυσικά ελληνικές επιρροές. «Έχω φτιάξει το δικό μου brand μαζί με τον Golan Frydman, ο οποίος κι αυτός έχει μια τεράστια πορεία στη μόδα και 13 χρόνια London Fashion Week, Vogue, MTV Awards, όλα αυτά. Έχουμε φτιάξει ένα brand, το "House of Jaffa", το οποίο εμπνέεται από την Ελλάδα και τις τριγύρω χώρες». 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΝΤΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
 |
GNTM 6
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top