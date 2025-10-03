Έντι Γαβριηλίδης: Η Lady Gaga, το ρούχο για την Anna Wintour και το GNTM

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στη Ζήνα Κουτσελίνη και στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο κριτής του GNTM 6, Έντι Γαβριηλίδης, μίλησε για τη ζωή και την αξιοζήλευτη καριέρα του στη μόδα.

Με τις βαλίτσες του γεμάτες όνειρα μπήκε λίγο πριν κλείσει τα 18 σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το Λονδίνο, όπου ζει τα τελευταία χρόνια. Στη βρετανική πρωτεύουσα σπούδασε και μεγαλούργησε ως fashion designer. Στην αρχή τα πράγματα ήταν δύσκολα, ωστότο το ταλέντο του δεν άργησε να αναγνωριστεί. Ο Alexander McQueen ήταν ο πρώτος που τον ανακάλυψε, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής.

«Η πρώτη μου επιτυχία ήταν, όταν φοιτητής ακόμα, πήγα να δουλέψω στον Alexander McQueen. Αυτό ήταν που άλλαξε τα πάντα, γιατί ξαφνικά αυτά που βλέπεις στα περιοδικά αρχίζουν και γίνονται πραγματικότητα. Σχεδίαζα και ταυτόχρονα πήγαινα καφέδες», εξομολογήθηκε.

Μία συγκυρία τον έφερε σε επαφή με τη Lady Gaga κι εκεί, όπως λέει, άλλαξαν όλα. «Η συνεργασία μου με τη Lady Gaga ήρθε από τύχη κι από δουλειά. Όταν επέλεξε και φόρεσε τα ρούχα μου εκεί άλλαξαν όλα», παραδέχτηκε.

Η φήμη του έφτασε μέχρι τα αυτιά της Anna Wintour, ενώ κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν όταν η εμβληματική editor-in-chief της Vogue εμφανίστηκε με δημιουργία του στο πάρτι της Sarah Jessica Parker με καλεσμένο τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Barack Obama.

«Έχω δουλέψει για την Anna Wintour δύο φορές. Τη μία ήτανε όταν δούλευα στο Tom Ford, στην πρώτη γυναικεία κολεξιόν που έκανε κάτω από το δικό του brand. Είχα πάει και σχεδίαζα και ρούχα για αυτόν και τα κεντήματα. Λοιπόν, αυτό το ρούχο που έφτιαχνα εγώ, κάποια στιγμή ανοίγω ένα περιοδικό και βλέπω την Anna Wintour να το φοράει σε ένα πάρτι στο σπίτι της Sarah Jessica Parker με καλεσμένο τον Barack Obama».

Ακολούθησαν κι άλλες συνεργασίες με όλη την αφρόκρεμα της διεθνούς showbiz. Ανάμεσα στους celebrities που εμπιστεύτηκαν το γούστο του Έλληνα σχεδιαστή η Rihanna, αλλά και οι αδερφές Kardashian.

Στη συνέχεια μίλησε για την εμπερία του στο GNTM κι αποκάλυψε με ποιον κριτή ταιριάζει. «Το GNTM είναι ένα project που σε βγάζει ψεύτη. Δηλαδή, βλέπεις άλλο παιδί να μπαίνει μέσα και κάνε, κάνε, κάνε, κάνε, δημιουργείται ένα υπέροχο πλάσμα», εξήγησε.

Ίσως σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρας είμαι πιο κοντά στη Ζεν. Είμαστε λίγο πιο αυθόρμητοι. Όμως, η Ηλιάνα είναι ένας άνθρωπος τόσο υπέροχος, τόσο γενναιόδωρος. Αυτό που μου έλεγε είναι ότι "θέλω να το ευχαριστηθείς, να μην έχεις άγχος, θέλω να περάσεις καλά σε αυτή την ιστορία". Ο Άγγελος καλά είναι τρελός και πολύ αστείος και γελάμε πάρα πάρα πολύ. Και ο Λάκης τώρα, τι να πούμε για τον Λάκη. Ό,τι και να πω εγώ για τον Λάκη είναι λίγο», δήλωσε.

Τέλος, ο Έντι Γαβριηλίδης, είπε λίγα λόγια για το δικό του brand, το οποίο έχει φυσικά ελληνικές επιρροές. «Έχω φτιάξει το δικό μου brand μαζί με τον Golan Frydman, ο οποίος κι αυτός έχει μια τεράστια πορεία στη μόδα και 13 χρόνια London Fashion Week, Vogue, MTV Awards, όλα αυτά. Έχουμε φτιάξει ένα brand, το "House of Jaffa", το οποίο εμπνέεται από την Ελλάδα και τις τριγύρω χώρες».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»