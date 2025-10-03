Στα παρασκήνια του GNTM 6! Τα «δυνατά σημεία» των διαγωνιζόμενων

Όσα δήλωσαν οι διαγωνιζόμενοι λίγο πριν τους δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Media
Η κάμερα του Breakfast@Star «τρύπωσε» στα παρασκήνια του GNTM 6. Οι συμμετέχοντες μίλησαν στην Κωνσταντίνα Γκρόσι για τα συναισθήματά τους λίγο πριν την audition τους, που θα δούμε απόψε στις 21:00 στο Star. Σε περίπτσωη που πάρουν την έγκριση των κριτών, θα περάσουν στο Bootcamp. 

Αντρέι Κράβαρικ: Ποιος είναι ο διάσημος μπαμπάς της Μιχαέλας από το GNTM

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Στα παρασκήνια του GNTM 6! Τα «δυνατά σημεία» των διαγωνιζόμενων

Γεωργία Μπέζα: Αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια του GNTM 6

Ένας από τους διαγωνιζόμενους αποκάλυψε ότι οι κοντινοί του άνθρωποι του λένε πως μοιάζει με Ιταλό: «Ότι πολλές φορές είναι αρκετά προσεγμένη και μερικές φορές ότι θυμίζει πάρα πολύ Ιταλούς», ανέφερε. 

Στα παρασκήνια του GNTM 6! Τα «δυνατά σημεία» των διαγωνιζόμενων

GNTM: «Είσαι σαν Κάτια Ζυγούλη σε μικρή συσκευασία»-Τα κλάματα της Αγγέλικα

«Πρέπει να δείξεις στον εαυτό σου ότι έχεις αυτοπεποίθηση, γιατί άμα δεν το δείξεις εσύ πρώτα στον ίδιο σου τον εαυτό, δε θα το καταλάβει κανείς», επισήμανε άλλη διαγωνιζόμενη για τη σημασία της ψυχολογίας.

Στα παρασκήνια του GNTM 6! Τα «δυνατά σημεία» των διαγωνιζόμενων

Άλλο επίδοξο μοντέλο επισήμανε τα δυνατά του σημεία, ενώ παραδέχτηκε πως έχει άγχος, το οποίο όμως είναι παραγωγικό. «Το πρόσωπό μου. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου μου, τα μάτια μου, ίσως οι γωνίες που διαθέτω. Σίγουρα υπάρχει άγχος, αλλά θεωρώ ότι θα είναι παραγωγικό», είπε.

Στα παρασκήνια του GNTM 6! Τα «δυνατά σημεία» των διαγωνιζόμενων

«Ήμουν στη δουλειά, μου ήρθε email, κοιτάω τη φίλη μου, της λέω τι έκανες, γιατί μου ζητούν στοιχεία. Λέω εντάξει θα πάω κατευθείαν», απάντησε η επόμενη διαγωνιζόμενη αναφορικά με το πώς δήλωσε συμμετοχή στον διαγωνισμό ομορφιάς του Star. 

Στα παρασκήνια του GNTM 6! Τα «δυνατά σημεία» των διαγωνιζόμενων

Με αυτοπέποιθηση ο τελευταίος διαγωνιζόμενος δήλωσε πως δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο χαρακτηριστικό του, ωστόσο κατέληξε στα μάτια του. «Θα πω τα μάτια μου, αν και μπορώ να πω άλλα δέκα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

 

