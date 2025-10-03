Στα παρασκήνια του GNTM 6! Τα «δυνατά σημεία» των διαγωνιζόμενων

Η κάμερα του Breakfast@Star «τρύπωσε» στα παρασκήνια του GNTM 6. Οι συμμετέχοντες μίλησαν στην Κωνσταντίνα Γκρόσι για τα συναισθήματά τους λίγο πριν την audition τους, που θα δούμε απόψε στις 21:00 στο Star. Σε περίπτσωη που πάρουν την έγκριση των κριτών, θα περάσουν στο Bootcamp.

Ένας από τους διαγωνιζόμενους αποκάλυψε ότι οι κοντινοί του άνθρωποι του λένε πως μοιάζει με Ιταλό: «Ότι πολλές φορές είναι αρκετά προσεγμένη και μερικές φορές ότι θυμίζει πάρα πολύ Ιταλούς», ανέφερε.

«Πρέπει να δείξεις στον εαυτό σου ότι έχεις αυτοπεποίθηση, γιατί άμα δεν το δείξεις εσύ πρώτα στον ίδιο σου τον εαυτό, δε θα το καταλάβει κανείς», επισήμανε άλλη διαγωνιζόμενη για τη σημασία της ψυχολογίας.

Άλλο επίδοξο μοντέλο επισήμανε τα δυνατά του σημεία, ενώ παραδέχτηκε πως έχει άγχος, το οποίο όμως είναι παραγωγικό. «Το πρόσωπό μου. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου μου, τα μάτια μου, ίσως οι γωνίες που διαθέτω. Σίγουρα υπάρχει άγχος, αλλά θεωρώ ότι θα είναι παραγωγικό», είπε.

«Ήμουν στη δουλειά, μου ήρθε email, κοιτάω τη φίλη μου, της λέω τι έκανες, γιατί μου ζητούν στοιχεία. Λέω εντάξει θα πάω κατευθείαν», απάντησε η επόμενη διαγωνιζόμενη αναφορικά με το πώς δήλωσε συμμετοχή στον διαγωνισμό ομορφιάς του Star.

Με αυτοπέποιθηση ο τελευταίος διαγωνιζόμενος δήλωσε πως δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο χαρακτηριστικό του, ωστόσο κατέληξε στα μάτια του. «Θα πω τα μάτια μου, αν και μπορώ να πω άλλα δέκα».

