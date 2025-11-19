Ανατροπές πριν τη μονομαχία στη Φάρμα: Η ανακοίνωση Κουτσόπουλου!

Η τελική δεκάδα της Φάρμας αλλάζει σπίτι και ρόλους – Τι είπε ο Κουτσόπουλος

Βρισκόμαστε στη 45η ημέρα της Φάρμας και οι farmers ανυπομονούν να ακούσουν το όνομα του παίκτη που επέλεξε ο Γιώργος για να μονομαχήσει στον Αχυρώνα!

Φάρμα Γιώργος: Ποιον θα επιλέξει για μονομάχο;

Θα είναι συνολικά πέντε δοκιμασίες και θα χρειαστούν συνολικά τρεις νίκες για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει.

Λίγα λεπτά πριν γίνει αυτό ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έκανε μια ανακοίνωση στους παίκτες που κάποιους τους ξάφνιασε και άλλους πάλι τους ηρέμησε.

Η ανακοίνωση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου

«Αύριο το πρωί θα μεταφερθείτε όλοι μαζί στο σπίτι και να συγκατοικήσετε εκεί. Και αυτό γιατί; Γιατί από αύριο το παιχνίδι παύει να είναι ομαδικό για την ώρα. Οι ομάδες θα διαλυθούν. Οδεύουμε στη διαδικασία της ατομικής διαχείρισης πλέον», ήταν τα λόγια του Λεωνίδα Κουτσόπουλου.

«Ούτε με σφαίρες να είναι η Κωνσταντίνα στο δωμάτιο μου. Έχουμε ένα beef. Δεν είναι από την πλευρά μου, αλλά από την πλευρά της», δήλωσε η Βαλεντίνα στο cue της, ενώ και η αντίδραση της Κωνσταντίνας στο άκουσμα αυτής της αλλαγής ήταν παρόμοια.

«Ότι υπάρχει στο σπίτι θα πρέπει να το διαχειριστείτε από κοινού. Τέλος οι Γαλάζιοι και οι Πράσινοι. Όλα θα ανήκουν στην τελική δεκάδα.», πρόσθεσε λίγα λεπτά αργότερα ο παρουσιαστής.

Ο Λευτέρης και οι προμήθειες

Ο Λευτέρης από την πλευρά του δε χάρηκε με αυτά τα νέα γιατί όπως είπε αυτά που αποθήκευε τώρα θα πρέπει να μοιραστούν. Αρχικά, θα ξεκινήσει από ένα μήλο κι ένα πεπόνι και στη συνέχεια θα δει.

Η τελική δεκάδα θα έχει όμως και μια έκπληξη μιας και ο κ. Θανάσης έχει κανονίσει να φτάσει στη Φάρμα για να γιορτάσουν όλοι μαζί αυτό το γεγονός.

Η Βαλεντίνα ονειρεύεται hot dog

Η Βαλεντίνα ονειρευόταν hot dog και διάφορα άλλα εδέσματα και της έτρεχαν τα σάλια.

